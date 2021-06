J.K. Simmons cree que interpretar a Jameson en el ‘Spider-Man’ de Sam Raimi fue el gran momento de su carrera

Aunque haya quien pueda sorprenderse, J.K. Simmons lleva entregando interpretaciones solidísimas desde finales de los años 80, de ahí que cuando décadas más tarde obtuvo el Oscar por Whiplash no pudiéramos hablar ni mucho menos de una consagración o un descubrimiento. Además, antes de arrasar con el film de Damien Chazelle, este intérprete se había ganado el cariño del público interpretando al iracundo J. Jonah Jameson en la trilogía de Spider-Man a cargo de Sam Raimi. Por muchos honores que vinieran después, Simmons nunca ha olvidado lo mucho que disfrutó encarnando a este personaje.

Hasta el punto de que, según recoge Den of Geek, considera su trabajo junto a Raimi como una de las épocas más felices de su vida. Simmons intervino en las tres películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire, dándole un carisma inmenso a un personaje de los cómics caracterizado, curiosamente, por lo desagradable que era. “Esas películas con Sam siempre serán el gran momento de mi carrera y mi vida. Sam es uno de mis directores y seres humanos favoritos”, asegura el intérprete. ¿Lo mejor de todo? Que años después de Spider-Man 3 volvió a tener oportunidad de retomar el personaje.

Fue en Spider-Man: Lejos de casa, cuya escena poscréditos nos presentaba por sorpresa al Jameson del MCU, interpretado nuevamente por Simmons. “Al tener la oportunidad de reiniciarlo en cierto modo, estaba ansioso de mantener cosas que me gustaban de él al tiempo de estar totalmente abierto a cambiarlo, por encontrarnos en una versión más actualizada de ese universo. Con suerte, hemos encontrado un buen punto intermedio ahí”, describe el actor sobre el proceso de regresar al editor del Daily Bugle.

Simmons tendrá oportunidad de retomar su personaje en Spider-Man: No Way Home, dando continuidad al angustioso cliffhanger con el que concluía Lejos de casa. No ha dado detalles sobre cómo será esta su quinta interpretación de Jameson, pero sí ha revelado lo que más le gusta de este revival. “Para muchos personajes la evolución es importantísima. Pero me gusta la falta de evolución de Jameson. Hay formas en las que ha evolucionado, claro, pero es el mismo fanfarrón… y eso es lo que me gusta hacer”.

Simmons no será el único actor de la cantera de Raimi que vuelva en No Way Home, ya que varias filtraciones apuntan a que gracias a los multiversos el personaje de Tom Holland alternará con el Peter Parker de Maguire y el Doctor Octopus de Alfred Molina. Será una reunión por todo lo alto que Sam Raimi no podrá auspiciar… al estar ocupado con otro film del MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mientras que este film tiene planeado estrenarse el 25 de marzo de 2022, Spider-Man: No Way Home llegará este 17 de diciembre.

