‘Spider-Man: No Way Home’: ¿Por qué está tardando tanto el lanzamiento del tráiler?

En los últimos meses, las cosas han marchado despacio para Marvel en lo que respecta a sus películas. Debido a la pandemia el inicio de la Fase 4 que debiera suponer Viuda Negra se ha aplazado lo indecible (el film de Scarlett Johansson se estrenaría este 9 de julio), pero parece que pronto las cosas volverán a su cauce. Más allá de las series del MCU que nunca han perdido el ritmo (con Loki habiendo estrenado dos episodios), en lo que queda de 2021 veremos tanto la citada Viuda Negra como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (3 de septiembre), Eternos (5 de noviembre) y por último Spider-Man: No Way Home.

Ya hemos visto tráilers tanto de Shang-Chi como de Eternos, pero no así de la que supondría nuestra reunión con un personaje tan querido como el Peter Parker de Tom Holland. El film de Jon Watts tiene previsto estrenarse el 17 de diciembre, y a decir verdad se ha tomado su tiempo para ir desvelando detalles: hasta el pasado febrero no supimos que se llamaba No Way Home, y en todo este tiempo han surgido numerosas filtraciones en torno al reparto que el estudio no se ha dignado en confirmar… aun cuando ya llegara a hablar Alfred Molina con los medios asegurando que iba a volver como Doctor Octopus.

¿A qué se debe esta lentitud para darse a conocer al público? Pues, más allá de lo revolucionaria que apunta a ser para el MCU (incorporando a Andrew Garfield y Tobey Maguire como trepamuros alternativos), una reciente entrevista con The Hollywood Reporter insinúa que podría deberse a la coordinación entre los grandes estudios que auspician No Way Home: Sony Pictures y la propia Marvel Studios. Sony es la propietaria de los derechos del personaje (y no va a dudar en usarlos para su propio beneficio, ya sea con Spider-Man: Un nuevo universo o con derivados), y Marvel ha de tenerle al corriente de cualquier avance.

Asad Ayaz, presidente de márketing de Walt Disney Studios que fue entrevistado por el reciente éxito de Loki, contaba lo siguiente: “Sony se encarga absolutamente de todo el márketing de Spider-Man, con Kevin Feige y su equipo colaborando estrechamente con ellos. Hay una coordinación en ese sentido. También nos aseguramos de estar al tanto de quién y cuándo va a lanzar qué. Pero no trabajamos juntos en las campañas, porque es su película. Ellos se encargan de ello, aunque hay un nivel de coordinación para asegurarnos de que todos salimos ganando”.

Hay que recordar que el acuerdo inicial de Sony y Disney contemplaba la realización de cinco películas donde pudiera aparecer el personaje. Estrenada Spider-Man: Lejos de casa, sobrevinieron unos meses angustiosos donde parecía que Tom Holland tendría que abandonar el MCU, pero las negociaciones llegaron a buen puerto y todo se quedó como estaba. Eso sí, con el matiz de que a partir de ahora Disney aportaría el 25% del presupuesto de cada película de Spider-Man a cambio de un 25% de la recaudación, siendo Sony el estudio que corriera con el resto.

El lanzamiento del tráiler, por tanto, debe ser consensuado entre ambas majors, y puede que Sony quiera tomarse las cosas con más calma frente a los reveladores avances de Shang-Chi y Eternos. Cosa que no quita que esté haciendo promoción del film a través de varias de sus filiales, como demuestra el hecho de que Sony Argentina ya le haya puesto un título oficial en español: Spider-Man: Sin regreso a la casa. Está por ver si este título se mantiene en nuestro país y, más importante, cuándo se estrena el tráiler de una vez.

