J.J. Abrams y Warner Bros. adaptarán 'Billy Summers' de Stephen King

Se le ha comparado varias veces con Steven Spielberg, pero lo cierto es que a J.J. Abrams parece gustarle más producir que dirigir, y a ser posible hacerlo en el marco de franquicias asentadas. Abrams ha trabajado en marcas como Misión Imposible, Star Wars o Star Trek, siendo Super 8 su único film original y topándose en El ascenso de Skywalker con una experiencia aparentemente decisiva. Desde que el Episodio IX enfureciera al fandom en 2019 (y decantara a Lucasfilm por la producción de series en lugar de películas), Abrams no ha vuelto a dirigir ningún film, prefiriendo especializarse como productor en su sello Bad Robot.

De esta forma no le han faltado proyectos en los cuatro años siguientes. Bad Robot firmó un acuerdo de exclusividad con Warner Bros. y tanteó producir unas cuantas series de DC: el problema es que esto coincidió con los sucesivos terremotos en la major y la remodelación de DC Studios liderada por James Gunn y Peter Safran. En el marco de esta Abrams sigue vinculado a la película de ese Superman negro que escribiría Ta-Neishi Coates, mientras The Hollywood Reporter se hace eco ahora de otro proyecto que podría suponer su regreso como director… o no. Hablamos de una adaptación de Stephen King. Otra más.

Su Majestad de Maine publicó la novela Billy Summers en 2021. Se trata de una de sus obras recientes más aclamadas, centrada en el asesino a sueldo homónimo de 44 años que pretende jubilarse tras su último contrato. Este trabajo requiere que se haga pasar por novelista y se instale en un pequeño pueblo mientras prepara el golpe, aprovechando su tiempo libre para escribir un libro que pasa a ser su autobiografía. La vida de este experto francotirador dará un vuelco cuando sus empleadores le traicionen y conozca a Alice, con quien emprenderá un viaje queriendo reparar sus pecados.

La historia es muy jugosa, y originalmente iba a ser una miniserie de Edward Zwick y Marshall Herskovitz. Ambos socios ya han puesto en pie en el pasado El último samurái o Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, siempre con Zwick dirigiendo a partir de un libreto coescrito entre ambos. La miniserie de Billy Summers iba a contar con la mayor parte de los episodios dirigidos por Zwick, pero ahora ha pasado a ser una película en manos de Bad Robot manteniendo su presencia como guionistas y sin que esté claro si Zwick (firmante también de Diamante de sangre) dirigiría.

Es algo que Abrams y Zwick han de discutir ahora, en el marco de un proyecto de tantos que adapta la obra de Stephen King. Recientemente supimos que su cuento El coco, incluido en la antología de El umbral de la noche, también daría el salto al cine bajo la dirección de Rob Savage (Host) y distribuida por 20th Century Studios.

