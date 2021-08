Instagram pide disculpas a Almodóvar por censurar el póster de ‘Madres paralelas’

La nueva película de Pedro Almodóvar se titula Madres paralelas, y ha causado polémica semanas antes de que se estrene. Lo nuevo del director de Dolor y gloria tiene previsto inaugurar la próxima Mostra de Venecia y clausurar el Festival de Nueva York antes de estrenarse en salas el próximo 10 de septiembre, habiendo quedado su exhibición marcada por el póster oficial y todos los titulares que ha acaparado. El Deseo lo publicó hace unos días, con todas las miradas puestas en él a causa de lo llamativo del diseño: un ojo cuya pupila había sido sustituida por un pezón de donde caía una gota de leche, a modo de lágrima. Un diseño que se ha topado con ciertos problemas en Instagram.

Y es que, debido a la política de esta red social en cuanto a los desnudos, el póster ha sido eliminado de varios perfiles que lo estaban compartiendo, incluido el del autor del mismo: Javier Jaén. “Quizá sea esta la primera imagen que vi cuando nací”, declaraba poco después el artista. “Una compañía como Instagram me está diciendo que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico. ¿A cuánta gente le está diciendo que su cuerpo es malo, que es peligroso? Dicen que la tecnología no puede diferenciar el contexto. No me importa. Cambien la tecnología”. Afortunadamente, esta situación no ha durado mucho antes de que Instagram se retracte.

Así, la red social ha vuelto a publicar las imágenes desaparecidas, y emitido un comunicado pidiendo disculpas a Almodóvar y su equipo. “Hacemos excepciones para permitir la desnudez en algunas circunstancias, como cuando hay un contexto artístico”, afirman sus portavoces. “Hemos restaurado los posts que compartían el póster de la película de Almodóvar en Instagram y pedimos perdón por cualquier confusión causada”. Pese a que los pósters hayan sido restaurados, la polémica en torno a qué se puede publicar en Instagram y qué no vuelve a estar de actualidad, en tanto a la discriminación que sufren los pezones femeninos frente a los masculinos (abordada por el movimiento #FreeTheNipple).

La rectificación de Instagram, al menos, permite que la maquinaria publicitaria se desarrolle con normalidad, y prepare los ánimos para Madres paralelas. Lo nuevo de Almodóvar está protagonizado por Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit, y aborda el profundo vínculo que se instaura entre dos mujeres cuando dan a luz en el mismo día y en el mismo hospital.

