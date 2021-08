Inspiraciones inesperadas: Cómo el villano de ‘El Escuadrón Suicida’ ayudó a crear el Universo Marvel

Dentro del superheroico actual, El Escuadrón Suicida supone una adición muy excéntrica, como consecuencia de haber dejado a James Gunn hacer lo que le diera la gana. El director de Guardianes de la Galaxia aprovechó su paso por DC para hacer la película más ferozmente suya que pudiera desde un presupuesto con el que nunca había soñado, y visto el resultado queda claro que no se ha contenido en cuanto a chistes, gore e ideas chifladas. Hasta el punto de que, cuando en los últimos compases el film se convierte en un kaiju-eiga gracias a la aparición del villano final (Starro el Conquistador), muchos espectadores podrían suponer que este también se debía a una ocurrencia del cineasta.

Pero nada más lejos de la realidad. Starro el Conquistador, la estrella de mar gigante que puede controlar a la humanidad a base de copias en miniatura de sí misma, tiene una amplia historia en los cómics de DC, y de hecho es un protagonista indispensable en la creación de la célebre Liga de la Justicia. Así como también, según recuerda The Hollywood Reporter, en la de la propia Marvel, su histórica competencia, que triunfó en los años 60 inspirada por el debut de este maquiavélico ser. Se podría decir, incluso, que sin Starro el Conquistador no habríamos tenido Universo de Marvel, y tampoco Universo Cinematográfico de Marvel.

Sucedió así. En 1960 salió a la venta el número 28 de The Brave and the Bold, donde encontrábamos a la Liga de la Justicia enfrentándose a esta inmensa estrella de mar. El cómic tuvo tanto éxito que supuso una conmoción en el mercado editorial, y llamó la atención del editor de Marvel Martin Goodman. Hasta entonces, Marvel Comics había destacado por sus tebeos de monstruos e historias autoconclusivas, siendo muy pocos los superhéroes de su producción que habían trascendido: el Capitán América, Namor y poco más. La aparición de la Liga de la Justicia, sin embargo, provocó que Goodman convenciera a uno de sus principales creativos de que volviera a subirse al carro de los superhéroes.

Starro en todo su esplendor Warner Bros.

Este no era otro que Stan Lee, que un año después ayudaba a desarrollar el número 1 de Los Cuatro Fantásticos y originaba el Universo de Marvel tal y como lo conocemos ahora. En los meses sucesivos Lee, en compañía de Jack Kirby o Steve Dikto, impulsaría la creación de otros personajes como Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man o el Doctor Strange, mientras Starro el Conquistador iba consolidándose como uno de los grandes villanos de DC. Así, el poder de este alienígena no ha dejado de aumentar a cada aventura, llegando un punto en que (con el nombre de Conquistador Estelar) su tamaño alcanzaba para cubrir toda Europa continental.

El Starro que conocemos en El Escuadrón Suicida no es tan grande, pero sirve igualmente para poner en graves apuros a sus protagonistas.

