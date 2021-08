James Gunn revitaliza DC con 'El Escuadrón Suicida': "El cine de superhéroes se ha vuelto aburrido y debe cambiar"

DC y Warner te dejaron elegir la saga de cómic que quisieras y escogiste El Escuadrón Suicida. ¿Por qué?

Estaba muy emocionado con El Escuadrón Suicida porque, de niño, me encantaban sus tebeos y me entusiasmaba la idea de hacer una película bélica con supervillanos. A la vez, la historia se escribió sola, fue muy sencillo, fluyó. Yo venía de hacer dos películas de Guardianes, iba a rodar una tercera, y esta oportunidad llegó en un momento en el que necesitaba sentirme creativamente revigorizado, necesitaba recordar qué me emocionaba de hacer películas.

Y tener un estudio capaz de dar luz verde a un proyecto de gran presupuesto en el que yo hiciera lo que quisiese es una posición en la que pocos cineastas han estado en su vida. Me apetecía tomar todos los riesgos posibles, y este proyecto encajaba con esa intención.

¿Qué te interesaba explorar con esta historia?

Como todas las películas que hago, esta también va sobre personajes con problemas intentando encontrar algo bueno en sí mismos. Refleja un poco los EE UU, cómo tratamos a los seres humanos y a otros países, como nuestras franquicias. Pero sobre todo quería ahondar en qué significa ser un hombre a través de Bloodsport, el clásico macho. Analizar cómo nos afecta la masculinidad tóxica o cómo le cambia a este personaje estar rodeado de mujeres poderosas como Amanda Waller, Ratcatcher 2 y Harley Quinn. Cómo lidia él con eso y cómo cambia su mundo. Cuáles son los pros y los contras de la masculinidad tradicional. Cuál es realmente la fortaleza del personaje.

James Gunn y Margot Robbie en 'El Escuadrón Suicida' Cinemanía

¿Por qué estos personajes para tu Escuadrón?

Tenía un argumento que quería contar y necesitaba diferentes roles. Necesitaba a un perdedor absoluto y, aunque Polka-Dot Man no está en los tebeos de Escuadrón Suicida, cuando buscas a los personajes de cómic más patéticos, aparece entre los resultados más altos en Google. Por otro lado, me encantan Margot Robbie y Harley Quinn, puede que sea mi personaje preferido de las viñetas, y quería darle la trama que merece en cine. Escribí a Bloodsport para Idris porque pretendía que fuera la estrella de esta película.

En cuanto a King Shark, me apasionan estas bestias antropomórficas, pero es menos sentimental que Groot o Rocket; come seres humanos y tiene un cerebro de pez. Viola Davis es otra de mis actrices favoritas y Amanda Waller siempre tiene que ser parte de estas misiones.

Te has inspirado en películas bélicas para el filme.

Sí, en filmes ‘war caper’, la mayoría de finales de los 60. Doce del patíbulo o El desafío de las águilas fueron las referencias principales. También Los violentos de Kelly... Fue un género muy exitoso en su momento, con el telón de fondo de la guerra, pero con elementos del cine de atracos. Trasladar eso a la era moderna, con un set enorme y más efectos prácticos de los que he usado nunca, creando este espectáculo bélico con supervillanos, era la excusa perfecta para hacer una superproducción de un género que he amado desde niño.

Eres uno de los pocos cineastas que ha estado en Marvel y DC. ¿Dirías que los personajes de DC son más radicales?

Si lees los comics, DC no es más dura que Marvel, depende de quiénes son los guionistas y cuál es la corriente. De niño, los protagonistas de Marvel me parecían más extremos. La diferencia entre Guardianes y El Escuadrón Suicida es que, aunque al principio los guardianes también son granujas, sabemos que en el fondo son buenos. En Task Force X, los protagonistas pueden ir en direcciones diferentes e inesperadas. El desafío es mayor y muy divertido. Hay menos sentimentalismo en este filme que en Guardianes, aunque sí mantengo la misma emoción.

Fotograma de 'El Escuadrón Suicida' Cinemanía

La música era un aspecto fundamental en Guardianes de la galaxia. ¿Qué hay de la banda sonora de esta película?

En Guardianes nos limitamos mayoritariamente a música pop de los años 70, pero aquí hemos podido jugar más, usar temas de diferentes épocas. Las canciones no forman parte de la trama como en Guardianes, pero, al igual que en Marvel, escribí cada una de ellas en el guion, son parte de la película desde la concepción. John Murphy, nuestro compositor, escribió la banda sonora completa antes de tiempo y así la pudimos poner mientras rodábamos. Para mí, la música no es un efecto que se añade en postproducción; es algo que debe cocinarse en la receta original del filme.

Decías que el cine bélico tuvo una gran acogida en una época determinada. ¿Tienen también los héroes fecha de caducidad?

Sí, por supuesto. No hay que ser un genio para ver que hay un ciclo en este tipo de filmes. La única esperanza futura para el cine de superhéroes es que cambien el mapa. Ahora mismo, la mayoría son películas aburridas. Me encantaban al principio, estaba muy emocionado cuando empezaron a hacerlas por los efectos visuales.

Amo Superman, pero, cuando la vi de niño, se notaba que era un hombre con unos cables, pantalla azul y efectos visuales malillos [ríe]. Sin embargo, en Iron Man consiguieron que pareciera que ese héroe volaba, fue maravilloso. Hay gente que está intentando hacer cosas nuevas, pero muchas son aburridas. Para mí, la clave consiste en traer otros elementos, jugar con otros géneros y revitalizar este.