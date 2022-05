Ian McDiarmid defiende el regreso de Palpatine en ‘El ascenso de Skywalker’

Habiendo pasado tres años desde entonces convendría intentar superar el trauma de Star Wars: El ascenso de Skywalker, y aunque ya hayamos tenido un par de series desde entonces que hayan enderezado el pabellón warsie, es recordar ciertos elementos y que vuelva a hervir la sangre. Por ejemplo, cuando algún fan casual se topa con la frase “de algún modo, Palpatine ha regresado”. La dice Oscar Isaac en el Episodio IX, y hace referencia a posiblemente el giro de guion más criticado de esta película, cuando el Emperador que ha interpretado Ian McDiarmid en buena parte de las películas resulta haber resucitado, y ser el villano en la sombra luego de que le derrotara, teóricamente, un Darth Vader redimido.

Todavía es pronto para reconciliarse con este hecho, pero en la Star Wars Celebration que está teniendo lugar estos días en Anaheim, California, ya se ha percibido un indicio de que es posible hacer las paces con el regreso de McDiarmid. Más que nada, porque este actor ha sido el protagonista de un evento llamado Ian McDiarmid: An Audience with the Emperor donde ha interaccionado con el público de forma encantadora, bromeando y dando detalles sobre el making of de la saga como el hecho de que, cuando le llamaron para participar en El ascenso de Skywalker, la idea inicial era que tuviera un aspecto mucho más desastrado, con un brazo derruido y varios tubos que salían de su cabeza.

Lo más interesante, según recoge SlashFilm, tuvo lugar cuando le preguntaron por la resurrección del personaje luego de los acontecimientos de El retorno del Jedi. Y McDiarmid la defendió, claro, pero haciendo gala de un encomiable sentido del humor. “Mucha gente dijo ‘no puedes traerlo de vuelta, ¡estaba muerto!, ¿has visto esa caída?, ¿cómo puede alguien sobrevivir a esto?’. Disculpad, pero… es el Emperador del Universo”, recordó entre las risas de la platea. “De todos modos nadie me va a decir que no habría tenido un plan B, en caso de que alguien (aunque pareciera improbable) lograra semidestruirlo”.

“Y por supuesto tenía el mejor equipo de cirujanos de la sala de operaciones, pequeños pero muy minuciosos, tal vez lo recuerden de la película. Y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y esa maravillosa silla de ruedas galáctica, que era una gran ventaja”. Cabe decir que, al menos, los siguientes títulos de Star Wars tras El ascenso de Skywalker (sobre todo en el caso de The Mandalorian) están tratando de recomponer la historia de la saga para que acoja un poco más sentido el hecho de que, luego de la muerte del Líder Supremo Snoke, el Emperador regresara como por arte de magia.

Ahora solo cabe preguntarse si McDiarmid se habrá dignado a hacer un cameo en Obi-Wan Kenobi, serie que ayer mismo inauguró su emisión, y que a efectos cronológicos podría contar perfectamente con la intervención del Emperador.

