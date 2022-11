Hugh Jackman explica por qué no aceptó el papel de James Bond: "No quería hacer siempre lo mismo"

Si, interpretando a Lobezno en la franquicia X-Men, Hugh Jackman ha dejado ya una huella considerable en la cultura pop, no queremos ni imaginarnos hasta dónde llegaría su estela si le hubiera prestado su rostro a James Bond. Algo que estuvo a punto de ocurrir.

Sin embargo, el australiano rechazó sustituir a Pierce Brosnan como intérprete de 007, dejándole vía libre a Daniel Craig para que aceptara el papel. Ahora, en una entrevista con IndieWire, Jackman ha explicado sus razones.

El actor asegura que, tras el éxito de la primera X-Men en 2000, le llovieron las ofertas para hacer películas de acción. "No quería hacer siempre lo mismo", explica. "Ya sabes, el papel de la estrella de acción: aquello, ese arquetipo era el pan de cada día de un montón de películas estadounidenses. Un montón de tíos heroicos en situaciones difíciles. Y yo me quedaba: 'Uh, oh, esto es un problema".

Si convertirse en una estrella de acción le hacía poca gracia, la oferta para convertirse en el Bond de Casino Royale le resultaba aún menos tentadora, sobre todo tras calcular el tiempo que permanecería atado a la franquicia de espionaje.

"Le eché un vistazo [a la oferta]", recuerda, "y pensé: 'Si hago esto y Lobezno, no voy a tener tiempo de hacer nada más'. Está claro que me interesa más interpretar a gente que se sale de la línea".

De esta manera, Daniel Craig pudo interpretar al James Bond mejor valorado desde los buenos viejos tiempos de Sean Connery, y Jackman (que retomará al canadiense de las garras en Deadpool 3) acabó interpretando papeles más afines a sus gustos en películas como El truco final o Los miserables. Aunque, eso sí, también tuvo incursiones más o menos afortunadas en el cine de acción: ¿recuerdas Operación Swordfish o Van Helsing? Él, seguro que sí.

