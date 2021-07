Hugh Jackman enseña la garra de Lobezno e internet enloquece

En el año 2000, dos años antes del Spider-Man de Sam Raimi y ocho antes de que Iron Man cambiara para siempre el cine de superhéroes, X-Men dio comienzo a una nueva era de las películas de capas y mallas. Aquellos mutantes comandados por Patrick Stewart también arrancaron una saga con sus aciertos y sus fracasos, que nos regaló personajes tan queridos como el Lobezno de Hugh Jackman.

El australiano se hizo un hueco en Hollywood a base de mucha garra, con un héroe ceñudo y aguerrido que pronto conquistó a la audiencia. Tras 17 años, en 2017 Jackman decidió despedir al personaje en Logan, la aventura western a manos de James Mangold. Sin embargo, son muchos los fans que mantienen la esperanza en volver a ver a Jackman hasta arriba de adamantium.

Ahora, el actor ha revolucionado a sus seguidores con dos fotos que ha compartido en las historias de Instagram: primero, un fan-art de Lobezno de BossLogic; y, después, una vieja foto en la que lo vemos junto a Kevin Feige en una Comic-Con. ¿Estará adelantado su posible regreso a Marvel? ¿Tal vez al MCU, ahora que el multiverso podría abrir las puertas a otras realidades alternativas?

O Hugh Jackman postando foto da garra do Wolverine e depois com o Kevin Feige.



O fandom entrou em surto e ainda está... As milhões de teorias em duas imagens... pic.twitter.com/axmcI6MeZB — NAÇÃO MARVEL ४ 𝑳Ꭷ𝙆𝖑 (@nacaomarveI) July 6, 2021

Jackman debe su fama internacional y su imparable carrera posterior a ese héroe con huesos de adamantium al que interpretaría nueve veces más (contando sus cameos en X-Men: Primera generación, X-Men: Apocalipsis y Deadpool 2). Si bien el actor ha repetido en numerosas ocasiones que no tiene intención de ponerse las garras otra vez, ahora que Marvel Studios ha recuperado a los 'mutis', siempre podría replanteárselo.

Mutantes en el MCU

El universo comandado por Kevin Feige va a recuperar a los Cuatro Fantásticos en gran pantalla, pero ¿cuándo podremos ver a los X-Men en el mundo de los vengadores? Muchos pensaban que Bruja Escarlata y Visión podría ser la entrada a este universo de los 'mutis' ya que Wanda (Elizabeth Olsen) es hijísima de Magneto en los cómics, pero al final no fue así. Y eso que Evan Peters (el Quicksilver de Fox) se dejó ver en Westview...

Por el momento, no se sabe cuándo se dará esta unión tan esperada por los fans marvelitas. Ese multiverso que promete revolucionarlo todo en el MCU podría ser la clave para introducir nuevos personajes y tramas, pero, por ahora, tocará esperar a ver si Loki, Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange in the Multiverse of Madness nos dan más pistas al respecto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.