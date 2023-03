De forma inesperada, Hugh Grant fue la estrella de la última ceremonia de los Oscar. Sobre todo por motivos incómodos: cuando salió al escenario junto a Andie McDowell afirmó que “ella sigue estando guapísima y yo soy un escroto”, y además tuvo una entrevista muy incómoda con Ashley Graham. Grant mostró una actitud hastiada ante la periodista, que desencadenó tanto risas como críticas en Twitter.

Poco después, el británico no se ha cansado de dar titulares, siendo entrevistado por el inminente estreno de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Grant se reunió frente a los medios con Chris Pine y Michelle Rodríguez, compañeros de reparto en el film que se estrena este 31 de marzo, y brotó el recuerdo de Tú la letra y yo la música. La comedia romántica que en 2007 protagonizó junto a Drew Barrymore.

Grant, en concreto, opinó sobre cómo cantó cada uno de ellos en el film que dirigió Marc Lawrence. Dejó caer que Barrymore “se autoafinaba un poco”. “No tanto como otros”, pero desde (entendemos) el cariño dijo a continuación que “Drew Barrymore estaba en aquella película conmigo y no creo que le importe que diga que su forma de cantar es horrorosa”. “He oído a perros ladrar mejor de lo que ella canta”.

Un juicio demoledor que Grant matizó seguidamente. “Una vez se afinaron”, continuó, “Barrymore sonaba mucho mejor que yo, ella tiene corazón y voz y rock n’ roll mientras que yo sueno como Julie Andrews”. Grant ha intentado cubrirse las espaldas, pero ese “horrorosa” ha dado la vuelta a Internet de forma que llegue a oídos de Barrymore. La actriz no se lo ha tomado a mal, pero ha querido responder.

De esta forma, Barrymore ha querido demostrar que Grant se equivocaba cantando vía Instagram su parte del dueto que ambos intérpretes sostenían en Tú la letra y yo la música: la canción titulada Way Back Into Love. #SingForHughGrant JOIN ME leíamos como hashtag, y en el vídeo Barrymore decía: “Oh, Hugh. Bert. Hubert. Esto es para ti”. Todo habrá ido de buenas, pero Barrymore le ha dado una lección.

