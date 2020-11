Hugh Grant revela que tuvo coronavirus: "Era como tener a Harvey Weinstein sobre mi pecho"

Hugh Grant ha sido la última estrella en desvelar que ha tenido la COVID-19. El actor, que ha regresado a la pequeña pantalla recientemente con The Undoing, ha contado su experiencia en una entrevista con Stephen Colbert (vía EW).

El inglés y su mujer, Anna Elisabet Eberstein, contrajeron el virus en febrero en Londres y, aunque en ese momento Grant no se hizo el test, ha asegurado que tenía los síntomas y confirmó sus sospechas con una prueba de anticuerpos hace un mes. "Tenemos los anticuerpos. Estoy bastante orgulloso de ellos"; ha bromeado durante la entrevista.

Tal y como ha contado en el programa, los síntomas empezaron con "un síndrome muy raro". "Tenía un sudor terrible, era como un poncho de sudor. Vergonzoso, la verdad", ha explicado: "Luego mis ojos me pesaban como si fueran tres veces más grandes y sentía como si un hombre enorme estuviera sentado sobre mi pecho". Un hombre enorme al que el actor se ha referido de forma jocosa como "Harvey Weinstein o alguien".

"Un día estaba paseando por la calle", ha continuado: "Y pensé: 'No puedo oler nada'. Y empecé a entrar en pánico porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más. Empecé a olfatear contenedores de basura y después quise oler las axilas de extraños porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel No. 5 de mi mujer directamente en la cara".

Grant también se ha referido a cómo ha sido pasar la cuarentena con sus hijos, afirmando que ha terminando jugando a las Barbies con ellos: "Bueno, una de ellas era Barbie y la otra era Elsa, creo, de Frozen. Y tenían un affair. Yo sacaba fotos de ellas besándose y se las enviaba a amigos. Eso es lo que pasa en un confinamiento tan largo".