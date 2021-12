Hogwarts celebra la Navidad con ocasión del 20 aniversario de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

En los primeros compases de la saga cinematográfica de Harry Potter las fechas navideñas tenían una gran importancia. Hay que recordar sobre todo lo ocurrido en Harry Potter y la piedra filosofal: no solo era la primera vez que el protagonista pasaba estas festividades en el castillo, sino que además sonaba un tema inolvidable de John Williams y recibía como regalo la capa de invisibilidad. Por todo ello, y aprovechando que este año se cumplen dos décadas del estreno de la película de Chris Columbus, era lógico que se volcaran grandes esfuerzos en que el castillo de Hogwarts fuera decorado de un modo apropiado.

Y con castillo de Hogwarts nos referimos a la genial réplica que desde hace algunos años los visitantes pueden admirar en Universal Orlando Resort: el conglomerado de parques temáticos de Florida cuyo recinto de Universal’s Islands of Adventure cuenta desde hace algunos años con una impresionante recreación de los escenarios de las películas. El proyecto fue posibilitado a partir de una asociación que Universal estableció con Warner Bros. (poseedora de los derechos audiovisuales del personaje) en 2007, permitiendo que alojara The Wizarding World of Harry Potter.

Desde 2010 la séptima isla de Universal’s Islands of Adventure ha incorporado Hogsmeade, el callejón Diagon y, claro está, el castillo que ejerce de Colegio de Magia y Hechicería. Coincidiendo con los 20 años de La piedra filosofal, Hogwarts ha sido sepultada por los abalorios navideños, haciendo a los visitantes “sentir que están en la película”, y antecediendo el esperado Return to Hogwarts que (a semejanza de Friends: The Reunion recuperando a los miembros del equipo original) dará la bienvenida al nuevo año en HBO Max.

Puedes admirar la decoración de Universal Orlando Resort en el vídeo sobre estas líneas.

