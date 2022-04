Los hijos de Wanda regresan en el nuevo tráiler de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

Si hay una película esperada para todos los fans del cine de superhéroes y marvelitas, ésa es Doctor Strange en el multiverso de la locura. La nueva película de MCU no solo se presenta como una pieza fundamental para la Fase 4 planteada por Kevin Feige, sino también como el regreso de uno de los grandes directores de cine de superhéroes.

Y es que Sam Raimi es el encargado de dirigir esta secuela de Doctor Strange, la película que nos relató los orígenes del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. No hay que olvidar que Raimi fue el autor de la primera trilogía de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Y, casualidades de la vida, esta es la película que sucede a la última aparición de Maguire y el superhéroe arácnido, Spider-Man: No Way Home.

En aquel filme ya se nos daba unas breves pinceladas de lo que era y podía llegar a ser el multiverso (introducido en Spider-Man: Un nuevo universo), pero parece que en esta película se nos mostrará realmente hasta cuanto comprende el hechizo que desató el propio Strange tras solicitarle ayuda Peter Parker (Tom Holland).

No obstante, la presencia más reclamada en Doctor Strange en el multiverso de la locura no es la de Raimi, ni siquiera la de Cumberbatch. Es la de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), ahora reconvertida en la Bruja Escarlata tras su fatídica experiencia en Westview durante la serie Bruja Escarlata y Visión. Parece que Wanda tendrá un papel clave en la película, y a juzgar por el último adelanto, el multiverso también se ha apoderado de ella.

Porque en el último adelanto de la película no solo podemos ver el delirio de Strange enfrentándose a una versión malvada de él mismo con el Ojo de Agamotto en su frente. También los recuerdos de Wanda sobre sus hijos, ¿o acaso no son recuerdos? El multiverso todo lo puede deparar y la Bruja Escarlata podría encontrarse con una versión de sí misma feliz y con hijos, lejos de la tragedia con la que acababa la serie.

Parece que el Strange malvado podría ser el villano de la película, aunque en el primer tráiler también se vio a Shuma-Gorath, clásico némesis de Strange en los cómics. No obstante, se habla de que otras criaturas tenebrosas podrían llegar con el multiverso, como Chthon, un viejo dios demoníaco.

En cualquier caso, parece que Raimi tiene muchas sorpresas preparadas para Doctor Strange en el multiverso de la locura, que llegará a los cines el próximo 6 de mayo.

