El hijo de Christopher Reeve (‘Superman’) reacciona a las comparaciones de su parecido físico con su padre

A sus 31 años, Will Reeve es la viva imagen de su padre, Christopher Reeve. Aunque el hijo del icónico Superman entre finales de los 70 y los años 80 decidía finalmente no seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación, el norteamericano decidía no alejarse de la televisión.

Fruto del matrimonio entre el actor de Hollywood y la actriz, cantante y activista Dana Morosini, quien cuidó del intérprete en los últimos últimos años de su vida, Will nacía en 1992 y quedaba huérfano de ambos padres a una temprana edad. Este resultó el tercer hijo de Chistopher después de Matthew y Alexandra, quienes nacieron de su relación anterior con la agente de modelos Gae Exton.

En la actualidad, Will Reeve trabaja como reportero para el programa de la televisión estadounidense Good Morning America, de la cadena ABC. Un show en el que este mismo año lo veíamos entrevistando a Keanu Reeves por el estreno de John Wick 4 y donde recientemente también presenta el 100 aniversario de Disney.

Will habla sobre su parecido físico con Christopher Reeve ('Superman')

Con el paso del tiempo, Will Reeve, quien perdía a su padre a los 11 años debido a un ataque cardiaco a colación de la parálisis que llevaba años azotando su vida, ha ido sumando nuevos comentarios sobre el parecido físico con este. Una serie de comparaciones que colonizan las redes sociales y sobre las que hablaba recientemente en un evento benéfico de Christopher & Dana Reeve Foundation, que preside en honor a sus padres.

"Soy muy afortunado de tener la vida que tengo. Creo que resulta genial que el público diga: 'Oh, se parece a su padre famoso'. Eso significa que están hablando de mi familia de una manera positiva y recordando a mi padre y mi madre de una manera que los honre", señalaba en su discurso Will Reeve.

"Siempre lo tomo como un cumplido", comparte también. "Creo que tuve dos padres hermosos, por dentro y por fuera, y si tengo algún parecido con ellos física, temperamentalmente o en mis valores, lo tomo como un cumplido todos los días", añadía Will, quien posee los mismos imponentes 1,93 metros que su padre.

Mientras Reeve continúa triunfando como figura televisiva, después de varias intentonas como actor en los filmes Into the Gloaming, The Brooke Ellison Story y Everyone's Hero, el joven muestra su persistencia ante una vida que no se lo ha puesto nada fácil después de ser criado por los amigos y familiares de sus padres en Nueva York. Una vida plagada de éxitos, siempre acompañado del recuerdo de Christopher y Dana Reeve.

