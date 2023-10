Hideo Nakata ('Juego prohibido'): "Soy consciente del 25 aniversario de 'The Ring' y del parecido entre mis fantasmas"

“Aunque no he intentado hacer un homenaje a The Ring (El círculo), soy muy consciente de su 25 aniversario y de todas las películas de mi carrera. Algo que hace que los fantasmas de mi nuevo trabajo puedan llegar a resultar parecidos”, confiesa el cineasta Hideo Nakata, quien ya tiene en cartelera Juego prohibido (The Forbidden Play).

Este nuevo filme motivaba el desplazamiento del japonés al Festival de Sitges, donde recibía el reconocimiento honorífico Premio Máquina del Tiempo por su amplio recorrido en el terror con títulos como The Ring, Dark Water o Sadako.

En Juego prohibido, Nakata repite maldiciones, espectros de mujeres ‘creepy’ y llamadas espeluznantes a través de una trama que comienza con el trágico accidente de coche que causa la muerte de la esposa de Naoto Ihara (Daiki Shigeoka) y el milagroso retorno a la vida de su hijo Haruto (Minato Shougaki), después de entrar en parada cardiorrespiratoria.

En el funeral, el pequeño extrae del cadáver de su madre un dedo que entierra y recita unas palabras para que resucite, prendiendo la mecha de los fenómenos paranormales en su hogar. Todo esto será grabado por una directora de vídeos virales y antigua compañera del trabajo de Naoto, interpretada por Kanna Hashimoto, quien ya había sufrido la amenaza de un espíritu celoso que intentaba alejarla de su colega.

Tras 'Sadako', Nakata recupera los espíritus de los vivos

Esta nueva película refleja una trama de “infidelidades, celos y espíritus de personas vivas” vinculados con las leyendas del país del sol naciente a través de los ‘yurei’. Este término del sintoísmo define a los fantasmas que vagan entre los vivos y los muertos, cuyas características son sus largas cabelleras y sus kimonos blancos.

“El terror de Occidente está vinculado a la religión y al conflicto entre dioses, demonios o fantasmas. Una cultura diferente a la de Japón y el resto de Asia. En Sadako ya retratamos el tema de los espíritus vivientes, alejados de los motivos religiosos y centrados en las emociones de las personas, resultando un punto novedoso e interesante para el público internacional”, señala el director nipón.

Juego prohibido llega a los cines en un año especial para Nakata, quien triunfaba con su trabajo reciente en la dirección de Los días, la miniserie de Netflix, mientras celebra el aniversario de la primera película de The Ring, estrenada en 1998.

“Me siento muy afortunado de que el público me recuerde tres décadas después de mis inicios en el cine, pero a la vez siento que tengo que hacer una obra tan buena como The Ring para conseguir perdurar en el tiempo”, proclama un realizador agradecido

