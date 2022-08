Hero Fiennes Tiffin se despide de la saga 'After': "Con estas películas también he aprendido cosas que no debo hacer"

Han pasado apenas tres años desde la primera entrega de After, con la que empezó todo. En aquella película que adaptaba las novelas de Anna Todd conocíamos a Tess (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) los protagonistas de una de las relaciones más tormentosas e intensas del cine de adolescentes reciente. Ya se sabe que el tiempo pasa mucho más rápido cuando uno está en esa edad, de ahí que para sus protagonistas sientan que en esos tres años ha pasado toda una vida.

Con After. Amor infinito, que llega a los cines este 26 de agosto, la historia de amor entre Tess y Hardin se acaba de una vez por todas. Y es por ello que toca hacer balance después de cuatro películas juntos y ver qué ha cambiado en el proceso o cuáles han sido los momentos más especiales en el rodaje. Para ello hablamos con uno de sus protagonistas, Hero Fiennes Tiffin, quien gracias a la saga se ha convertido en uno de los rostros más cotizados del cine adolescente.

Al contrario que su personaje, Fiennes Tiffin habla con mesura e inteligencia de todo el tiempo empleado realizando las películas, de cómo le han cambiado como actor y como persona. También de cómo afronta el futuro de su carrera más allá de la saga y de qué rumbo le gustaría tomar en esta. Pero, sobre todo, el actor ha reflexionado sobre lo que ha vivido en este tiempo.

En la vida, y especialmente en el mundo del arte, tienes que aprender a tomar las cosas que quieras y dejar tantas otras. Coger lo que quieres ver en tu vida y te inspira y abandonar lo que no, ahí reside la belleza de todo esto. After no es un libro de reglas, es entretenimiento, e incluso yo quizá haya aprendido cosas con estas películas, y también otras cosas que no debo hacer. Coge algo y deja algo, ya sabes", resumía Fiennes Tiffin.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.