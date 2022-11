Henry Cavill aún no ha firmado ningún contrato para volver como Superman

Black Adam venía con sorpresa en los créditos, no por esperada menos agradable. Dwayne Johnson, luego de derrotar a sus enemigos, recibía una advertencia para no acercarse a los territorios controlados por Amanda Waller (Viola Davis), y ante su falta de intenciones de hacer algo así recibía la visita de Superman, el Superman de Henry Cavill. No nos reencontrábamos con el personaje desde el jaleo de la Liga de la Justicia apócrifa y La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que en cualquier caso coincidían en haber resucitado al Último Hijo de Krypton tras su muerte a manos de Doomsday en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. No había motivos para que Cavill no se mantuviera como Superman en el Universo de DC. Solo, quizá, el propio caos que arrasa esta compañía.

Poco después del estreno de Black Adam Cavill confirmó que volvería a interpretar a Superman. No dijo en qué proyecto, porque lo cierto es que nadie está muy seguro de cuál será. Se supone que hay una secuela de El hombre de acero en marcha y buscando guionistas, pero solo es una pieza en el complicado engranaje que James Gunn y Peter Safran se han encontrado frente así al asumir el liderazgo de DC Studios. Gunn y Safran ya han hablado de un plan de ocho a diez años para inyectarle coherencia al Universo de DC a semejanza de lo que ocurre en Marvel, y se supone que Cavill forma parte de ese plan. El problema es que, según recoge The Wrap, el actor aún no ha firmado contrato alguno.

Han sido unas semanas ajetreadas para Cavill. En paralelo a reaparecer en Black Adam, Cavill ha estrenado en Netflix Enola Holmes 2, y también ha anunciado su partida de The Witcher a partir de la cuarta temporada, siendo sustituido por Liam Hemsworth. Hubo quien especuló con que este abandono tenía que ver con la vuelta a sus deberes como Superman, pero que no haya contrato firmado y el proyecto correspondiente esté tan poco definido hace pensar que esto tardará mucho en ocurrir. En caso de que Cavill termine firmando, no cabría esperar El hombre de acero 2 hasta más una fecha lindante a 2025, una vez hayan pasado cerca de siete años desde que le viéramos por última vez en Liga de la Justicia.

Una tardanza impactante, pero que al menos cuenta con el entusiasmo que Cavill siente por el personaje. También, por cierto, con el entusiasmo de Amy Adams, que siempre ha interpretado a Lois Lane a su lado y está muy contenta de que retome sus compromisos con DC. En la premiere de Desencantada: Vuelve Giselle dijo a los medios: “¿No es emocionante? Estoy muy entusiasmada por Henry. Es un Superman maravilloso”. Igual esto significa que, cuando vuelva Superman, Lois lo hará con él.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.