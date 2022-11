Al poco de que Netflix estrenara Enola Holmes en septiembre de 2020, los herederos de Arthur Conan Doyle hallaron el tecnicismo necesario para demandar a la plataforma de streaming. Jack Thorne, dramaturgo que fraguó junto a J.K. Rowling el libreto de Harry Potter y el legado maldito, había recurrido directamente a unas novelas ajenas al creador de Sherlock Holmes para escribir el guion, como era el ciclo Las aventuras de Enola Holmes a cargo de Nancy Springer. En su elaboración Springer se había aprovechado de que buena parte de los relatos de Holmes y Watson fueran de dominio público, como luego haría Thorne. Y aún así Arthur Conan Doyle Estate encontró la forma. Aseguró que todos ellos habían infringido los derechos de autor al mostrar a un Sherlock Holmes que, interpretado por Henry Cavill, resultaba tener sentimientos.

«Sabíamos que era una oportunidad perfecta para mostrar el lado más emocional del personaje, porque esta era una aventura nueva y le presentaba con algo que nunca había tenido antes: una hermana pequeña», recuerda ahora Cavill, entrevistado por CINEMANÍA con motivo del estreno este 4 de noviembre de Enola Holmes 2. El caso es que esta oportunidad no era del todo inédita puesto que Conan Doyle, entre 1923 y 1927 y tras las muertes sucesivas de su hermano y su hijo, había hecho evolucionar a su detective. Los relatos de Los archivos de Sherlock Holmes le mostraban como alguien más empático y estos relatos eran, precisamente, los mismos sobre los que la Arthur Conan Doyle Estate aún tiene plena potestad. Recurriendo a esta iteración del personaje, Enola Holmes habría «constituido una infracción deliberada y continua».

Ni que decir tiene, la demanda no prosperó. Desde Netflix arguyeron que los sentimientos del detective no eran algo «protegible». Todo quedó en una anécdota pintoresca, que no obstante sigue resonando en su secuela como uno de los elementos más estimulantes del fenómeno Enola Holmes: la visión de Sherlock Holmes según Henry Cavill.

La familia crece

Dentro del audiovisual, Sherlock Holmes ha sido interpretado por Basil Rathbone, Peter Cushing, Robert Downey Jr. o Benedict Cumberbatch. Según Cavill, lo que distingue al personaje que vemos en sus películas de todos los demás «es Enola». «Enola no ha existido para ellos, así que la conexión emocional que tiene con mi Sherlock es única y crea una ventana hacia su interior que no hemos visto antes. Lo cambia todo; mi Sherlock puede ser más o menos similar a los que hemos visto antes, pero Enola sí que es única y diferente». Según Conan Doyle, Sherlock nunca tuvo una hermana (sí un hermano, Mycroft, interpretado por Sam Claflin en la primera Enola Holmes), pero antes de la llegada de Millie Bobby Brown ya hubo quien quiso juguetear con el árbol genealógico: así es como conocimos a Eurus (Sian Brooke) en la serie Sherlock.

Enola tiene poco que ver con aquélla. «Tener a Enola permite darle una capa nueva a Sherlock, de forma que aunque para el resto del mundo siga pareciendo impasible y poco emocional, hay algo más». Springer ideó a Enola como la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft, tan inteligente como ellos y con las mismas ganas de investigar crímenes. Según Enola fundaba su propia agencia (desencadenante de la trama de Enola Holmes 2), Sherlock llegaba a convertirse en una suerte de sidekick. Un Watson, por decirlo así, y un cambio notorio para el personaje clásico al contar además con la citada apertura sentimental. «No creo que sea necesariamente una actualización», señala sin embargo Cavill.

Una nueva investigación Netflix

«Creo que tener personajes fríos y egoístas en pantalla es importante, porque existen en la vida real. Y además Sherlock es mucho más que frío y egoísta. No se trata tanto de una modernización como de una pieza necesaria para contar la historia de Enola». El británico insiste en el carácter secundario de su Sherlock, aunque el vínculo con su hermana pequeña sea fundamental en ambas películas, y en Enola Holmes 2 progrese de forma significativa. «La relación entre Sherlock y Enola ha evolucionado en muchos sentidos. Ella todavía es su hermana pequeña y él es muy protector con ella, pero también ha empezado a permitirle ser ella misma. Sabe cuál es su naturaleza y que no debe coartarla. Pero además ella se ha convertido en su mano derecha para esta película, mientras que en la anterior cada uno había ido más por su lado».

El retrato de Sherlock no es, por lo demás, el único rasgo llamativo del díptico Enola Holmes con respecto a la obra de Arthur Conan Doyle. Mientras que el canon holmesiano se publicó entre 1887 y 1927, Springer empezó a escribir Las aventuras de Enola Holmes en 2006, con margen de casi un siglo. Es lo que ha provocado que, en confluencia al protagonismo femenino, los casos de Enola Holmes aborden cuestiones de cierto calado social, sobre todo en lo concerniente a las dificultades de las mujeres durante principios del siglo XIX. Temáticas, por lo demás, ausentes en los relatos de Conan Doyle. «Esas historias clásicas son muy distintas de las novelas de Enola Holmes, que al fin y al cabo han sido escritas desde la perspectiva de una joven que vive esa época», explica Cavill.

¿Suponen estas inquietudes políticas una forma de corregir injusticias presentes (o ausentes) en las ficciones del pasado? «No creo que actualizar los clásicos sirva para eso», opina el actor. «Creo que la respuesta es hacer cosas como Enola Holmes: mantenerse fieles a lo que pasó y contar historias únicas y complejas. O incluso construir estas historias alrededor de las clásicas para desarrollar ideas alternativas».

Los hermanos vuelven a formar equipo Netflix

De Sherlock a Superman

Como ya empezara a hacer Enola Holmes, la secuela que dirige nuevamente Harry Bradbeer va incorporando otros elementos propios del cosmos de Sherlock Holmes. Vuelve a andar por ahí Lestrade (Adeel Akhtar), el despistado policía de Scotland Yard, pero también otros recién llegados que no conviene desvelar, y que hacen pensar en un futuro donde Cavill pueda protagonizar todo un spin-off de Enola Holmes como el icónico detective. Aunque no sea algo que le quite el sueño ahora mismo. «Por el momento soy feliz limitándome a ser un personaje secundario en la extraordinaria carrera de Millie. Puede que si se divisa un spin-off en el futuro me lo piense, pero ahora mismo ando muy ocupado».

Y no es para menos. Antes de ser elegido como Holmes, Cavill ya interpretaba a dos personajes básicos de la cultura popular: Geralt de Rivia en The Witcher, otra exitosa producción de Netflix, y Superman en el convulso Universo DC. «Considero tanto un privilegio como un deber interpretar a estos personajes», declara el actor, que precisamente fue noticia por ambos en días recientes. Por un lado confirmó regresar como Superman en una secuela de El hombre de acero tanto a través de una escena poscréditos de Black Adam como de una publicación en Instagram. Y por otro trascendió que había resuelto abandonar The Witcher a partir de la cuarta temporada, reemplazado por Liam Hemsworth en una decisión que no debe haber sido fácil para él.

Henry Cavill en 'The Witcher' Netflix

Cavill siente gran apego por estos papeles, y es consciente de lo importantes que son para el público. «Es vital para mí protegerlos como pueda. Específicamente en el caso de Geralt; adoro a este personaje de los libros y también de los videojuegos, aunque la versión de estos sea algo distinta», puntualiza dejando caer cómo le ha costado marcharse de The Witcher. «Pero sobre todo es un privilegio y considero que es mi deber hacerlo bien. Hacer lo que pueda por respetarlos».

