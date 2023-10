Hemingway visto por Paula Ortiz: "Ha sido un reto adaptar a alguien tan opuesto a mí"

De Ernest Hemingway a Hildegart Rodríguez Carballeira, pasando por Santa Teresa de Jesús. La cineasta zaragozana Paula Ortiz (De tu ventana a la mía, La novia) regresa con un nuevo largometraje a la gran pantalla y, con la inercia del estreno de Al otro lado del río y entre los árboles, filme basado en la novela homónima de Hemingway (publicada en 1950, una de las últimas de su autor) y rodado en Venecia con un reparto internacional encabezado por Liev Schreiber, la directora suma y sigue: prepara ya el próximo estreno de Teresa, basada en la religiosa Teresa de Ávila, y está ultimando el montaje de Hildegart, sobre el caso de la muerte de la joven Hildegart Rodríguez a manos de su madre Aurora Rodríguez Carballeira en 1933. Estos tres proyectos cinematográficos desbordan la conversación con la cineasta que, ilusionada, afronta el final de 2023 y el comienzo de 2024 con el mejor ánimo: "Yo hago cine para intentar responder las preguntas sin respuesta y para mirar en los lugares que es difícil mirar".

El relato de 'Across the River and Into the Trees'

"Es una película basada en la novela homónima que tiene lugar en el año 46 en una Italia absolutamente arrasada por la II Guerra Mundial y donde se da el encuentro entre dos personajes que están en, digamos, un cruce vital, una encrucijada donde él, el coronel Cantwell, interpretado por Liev Schreiber, es el trasunto de Hemingway, es ese Hemingway ya otoñal, decadente, en declive, que se asoma su propia muerte, y que se pregunta sobre de qué ha servido todas esas luchas, ese guerrero que lleva dentro, que iba a cada conflicto, a la lucha, a todas aquellas batallas que han marcado el siglo XX y se pregunta también sobre su propia identidad: cómo es el gran macho que siempre defendió ser, ante sí mismo, ante las mujeres, ante el amor. Junto a él, una mujer (Renata Contarini) que empieza su vida, una condesa italiana la van a casar y tampoco entiende que la vida vaya a tener que ser así como ha sido durante 600 años en su familia y vayan a ser los próximos 600 años. Son dos personas que se encuentran durante dos días de vida en ese momento tan terriblemente arrasado y sin esperanza de la posguerra, que se confrontan y se restituyen de alguna manera en la vida. Y aunque no es exactamente una historia de amor, en realidad sí es una historia de amor porque el amor también es eso".

Entrevista a Paula Ortiz - Al otro lado del río y entre los árboles Entrevista a Paula Ortiz - Al otro lado del río y entre los árboles

El reto de la masculinidad de Hemingway

"Es una novela muy especial de Hemingway porque sí que es cierto que él, que es muy masculino, es ese autor que para mí era muy atractivo y suponía un gran reto por afrontar una literatura tan opuesta a mí, tan poco poética, tan atada a la realidad, a la crónica, a la tierra, no al vuelo. Es un autor con una sensibilidad tremendamente masculina, paradigmáticamente de la masculinidad antigua. Y ese era un reto intentar adentrarme, recontarlo y buscar cuáles eran sus contradicciones, sus luces y sus sombras".

Un rodaje en Venecia

"Across the River and into The Trees una película que creo que es muy bonita porque la pudimos rodar en la Venecia pandémica, durísima, pero donde tuvimos el privilegio extraordinario de vivir Venecia vacía.

Cuando caminaban por las calles, la barca en la que íbamos era la única barca que surcaba los canales. Imagina tener la plaza de San Marcos vacía, donde resuenan todos esos diálogos tan a vida o muerte de Hemingway y poder hacerla en blanco y negro para poder mantener ese aire del cine clásico y de los años 40 que alberga la propia ficción de Hemingway, de ese cine de esos años en que él escribía. Fue un proyecto que era un reto a muchos niveles, de idioma, de identidad, de sensibilidad, de atmósfera, todo muy distinto a lo que yo había hecho hasta ahora y que ha supuesto un enorme aprendizaje".

Un reparto internacional espectacular

"La película tiene un reparto espectacular que ha sido además un privilegio, porque no tenerlo solo en esa Venecia fantasmal, sino que tener unos actores como, por ejemplo, Liev Schreiber, el coronel Cantwell, que es un actor con una presencia, con una capacidad física e intelectual fuera de lo común y que tiene ese grávitas que tanto buscamos los directores. O con Josh Hutcherson, que es otro actor maravilloso que le hace el contrapunto del soldado joven, que también le confronta y le restituye, que es un personaje fundamental en la novela, y Renata Contarini como Matilda de Angelis, que es una actriz italiana maravillosa que ahora mismo está haciendo un montón de películas internacionales y es absolutamente hipnótica. Tenemos luego a Danny Huston haciendo un personaje que es el detonante de la película. Es el hijo de John Huston y fue muy bonito porque su padre había intentado dirigir esta novela y había algo en él de querer participar en un nivel simbólico y fue una maravilla su trabajo.

Y con el resto de los actores italianos quedé encantada también: están Laura Morante, Maurizio Lombardi... Es que hay de verdad todo un grupo de actores que fue un verdadero lujo poder trabajar con ellos en esas condiciones donde estuvimos, allí, en esa Venecia fantasmal y silenciosa".

La figura de Teresa de Ávila

"Teresa de Ávila es también uno de esos personajes que yo leí en la facultad siendo muy joven, muy al principio, y tuve una aproximación poética a sus versos. Yo no tenía una formación religiosa y me adentré en el mundo de Teresa de Jesús desde un lugar muy fantástico y poético. Y me pareció, y me sigue pareciendo porque han pasado más de veintitantos años y no he encontrado una pluma como la de Teresa de Ávila, que es de las mejores personas que ha escrito en español. Yo lo pienso".

Mil Teresas en una

"Tiene una escritura absolutamente apabullante que hace que sus textos, El libro de la vida, que es el libro en el que nos hemos basado para nuestra película Teresa, se puedan interpretar de mil maneras distintas. Hay mil Teresas. Es como decía Walter Benjamin: Teresa es un ángel de la historia. Por sus características y por su capacidad ya era muchas mujeres en una, y su contexto, que es el de la contrarreforma en España, es un momento histórico apabullante también. Todo eso ha hecho de ella una persona que 500 años después la podemos seguir leyendo según códigos y agendas culturales y políticas muy distintas. Y eso es algo absolutamente fascinante y le otorga una inteligencia que muy pocos personajes en la historia de oriente y occidente tienen. Y a mí eso me fascinaba. Además de su propia identidad, de sus vuelos, de su manera de explicar algo tan inefable como esas experiencias místicas, ese mundo de lo sagrado que da miedo explorar y que es un mundo, es un tipo de conocimiento y de experiencia humana que a lo largo de la historia se ha ido tapando por la sociedad científica y a su vez se ha ido copando por las religiones. Y, sin embargo, creo que es una experiencia muy única que merece la pena bucear en ella y traducirla en el arte, y en este caso en el cine".

Entrevista a Paula Ortiz - Teresa de Ávila Entrevista a Paula Ortiz - Teresa de Ávila

'Teresa', la película: Juan Mayorga, Blanca Portillo y Asier Etxeandía

"Suena todo muy abstracto pero luego la película en realidad es una adaptación de La lengua en pedazos de Juan Mayorga que planteó un duelo de una Teresa en su mediana edad que acaba de empezar su reforma y es muy muy cuestionada por las altas esferas y por la Inquisición. Todo eso ha generado un duelo, un debate, un prejuicio con un inquisidor que es quien nos conduce a través de ese examen y de ese juicio por toda su vida. Y también por todas sus contradicciones, y por su vida real y por su vida imaginada, por sus visiones, sus imaginaciones y por las experiencias en el otro lado que ella misma cuenta. Y eso es lo que es Teresa, es una película que plantea un viaje muy especial, muy único, profundamente sensorial, muy atado a la naturaleza y al propio deleite de la palabra de Teresa, que es posible gracias a Blanca Portillo, que es quien hace Teresa, y a Asier Etxeandía, que es quien hace el inquisidor, que en el fondo son una especie de yin-yang el uno del otro, se mantienen en ese duelo dialéctico, creo que con una electricidad y una belleza únicas.

Ha sido un proceso de trabajo con ellos que nunca se lo agradeceré suficiente, tanto a ellos como a Juan Mayorga, por todo lo que he aprendido".

'Hildegart', una historia real

"A ver qué película sale de Hildegart, pero realmente durante toda la producción y el rodaje yo creo que es uno de los proyectos que todos los que hemos formado parte tenemos una sensación de orgullo muy fuerte. Porque es una historia que tiene muchos niveles y muchos componentes que eran un reto para todos. A mí la historia de Hildegart Rodríguez y de su madre, Aurora Rodríguez Carvalleira, también me obsesionaba desde la universidad porque cuando estudias esa época de la vanguardia española, de la República, y ves quizás se estudia más la parte artística, poética, pero hay toda una revolución científica, médica, legal... Es un momento de evolución sociopolítica que abarca todas las ciencias, las artes, y en este caso la historia de Hildegart y de su madre, de cómo esta mujer, Aurora Rodríguez, quiere tener a una hija a la que educar y que se convierta en la líder de la reforma sexual y la líder de una revolución de las mujeres en España. Es absolutamente fascinante ver cómo esta mujer realmente educa a una niña superdotada, un prodigio que era abogada con 12 años y médico con 16, y estaba estudiando filosofía, que fue discípula de Marañón, que formó parte del Ateneo Socialista, que formó parte del Partido Socialista de la época, que fue una líder política que arrastraba a los jóvenes y a las jóvenes con unos discursos muy influenciados por la eugenesia y por un contexto histórico muy particular, pero con unos discursos sobre la emancipación de la mujer, su cuerpo, su sexualidad, su identidad, absolutamente modernos y ilusionantes. ¿Y cómo esta historia tiene esa contradicción? Sin querer hacer un spoiler, porque creo que todo el mundo lo sabe y la propia película empieza por ahí: queriendo esa madre criar y educar a la primera mujer libre, a la líder de las mujeres libres, en el primer ejercicio que hace de libertad, al enamorarse, pues le pegó cuatro tiros y la mató, argumentando que el proyecto había fracasado. Y como hay una dimensión también de ese contexto de los fascismos y de los dogmatismos en ese momento donde todo era muy bullente pero también muy extremo y donde todas las ideologías que superan al ser humano acaban mal.

Entrevista a Paula Ortiz - Hildegart Entrevista a Paula Ortiz - Hildegart

Un estreno para 2024

"Hildegart es una película en la que sus personajes albergan en sí mismos una potencia y una contradicción tan enormes que son muy atractivos. Y yo creo que además el casting que ha tenido que cargar con ellos con este conflicto, el trabajo sobre todo de Alba Planas como Hildegart y de Najwa Nimri como Aurora Rodríguez Carvalleira, que es el gran personaje incomprensible y celeste, porque eso decía ella, que era más celeste de lo corriente, creo que han hecho un trabajo que ha sido de una profundidad, una responsabilidad y una intensidad tremendas, pero creo que el resultado va a ser sorprendente. Así que, a ver si os gusta".

Dos películas casi a la vez

Entrevista a Paula Ortiz - Dos películas salen a la luz a la vez Entrevista a Paula Ortiz - Dos películas salen a la luz a la vez

"Se ha dado la coyuntura de que dos películas que llevan casi cuatro años de trabajo salen a la luz a la vez. Que para mí han sido cuatro años efectivos de trabajo permanente en las películas, pero más años todavía de estudio: el mundo de Hemingway, como el mundo de Teresa exigen sumergirte plenamente en la literatura de ambos, en el mundo de ambos, en los contextos históricos de ambos, que son muy complejos. Y para mí es un reto. Es que yo hago cine, me lo enseño Guillermo Arriaga y también me lo confirma Juan Mayorga haciendo con él Teresa, para intentar responder las preguntas sin respuesta y para mirar en los lugares que es difícil mirar".