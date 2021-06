Helen Mirren se da un baño de burbujas en esta entrevista de 'Fast & Furious 9'

Poder hacer entrevistas desde casa tienes sus ventajas, como, por ejemplo, que te puedas dar un relajante baño de burbujas mientras respondes a preguntas sobre tus últimos proyectos. Este ha sido el caso de Helen Mirren, que se ha conectado al programa de Jimmy Fallon envuelta en burbujas para hablar de Fast & Furious 9.

Tal y como ha explicado la oscarizada actriz al presentador, ya que este tipo de encuentros se realizan ahora a través de plataformas como zoom, se le ha ocurrido lo siguiente: ¿Por qué no hacer la entrevista desde su lugar favorito en el mundo? Aquí puedes ver su aparición estelar:

Así, desde la comodidad de su bañera, Mirren ha compartido con los espectadores anécdotas de la novena entrega de Fast & Furious, en la que, tal y como ha confesado, por fin ha podido ponerse al volante de un coche, algo que ha ansiado hacer desde que se unió a la franquicia en 2017. Recordemos que la actriz interpreta a Magdalene Shaw, madre de Deckard Shaw (Jason Statham).

"Me quejé y lloriqueé lo suficiente como para que finalmente me dejaran conducir", ha contado. Se trata de la misma estrategia que utilizó en su día con Vin Diesel para conseguir este papel. "Fui una desvergonzada. Supliqué. Me quejé. Lloriqueé. Lloré un poco. Usé todos los trucos que pude", ha reconocido, refiriéndose a su conversación con Diesel para unirse a la 'familia'.

Además de hablar del filme, que se estrenará el 2 de julio, la actriz también ha relatado cierto encuentro con una osa negra cerca de su casa en Nevada, donde pasó la cuarentena. Tal y como rememora, fue capaz de controlar la situación ahuyentando al animal con un disparo y llamándolo "osa mala". "He vuelto a ver a esa osa desde entonces y, cada vez que lo hago, le digo: '¡Osa mala! ¡Vete!", ha relatado rodeada de espuma.

En unas semanas, veremos a Mirren quemar el asfalto junto a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena y compañía, aunque, por muy impresionante que sea esa escena de acción con ella al volante (y no dudamos que lo será), vemos difícil que nos llegue a sorprender tanto como esta entrevista desde la bañera.