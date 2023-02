"No me van los superhéroes": Helen Mirren no entiende la trama de 'Shazam 2'

El cine blockbuster ha logrado seducir a una actriz veterana y prestigiosa como Helen Mirren si hay coches de por medio. De esta forma se ha convertido en una presencia recurrente de Fast & Furious (también aparecerá en la próxima entrega, Fast & Furious 10, prevista para este 19 de mayo), y ha decidido extender este vínculo a otra franquicia tan consolidada como la de los superhéroes de DC. Mirren interpreta a la diosa Hespera en ¡Shazam! La furia de los dioses, y llega acompañada de Rachel Zegler y Lucy Liu.

Sin embargo, que se apunte a la secuela de ¡Shazam! no implica que los superhéroes le gusten demasiado, o que entienda del todo el argumento puesto en pie por David F. Sandberg. Se trata más bien de una fijación personal por el superhéroe de Zachary Levi, álter ego de ese adolescente, Billy, que vuelve a encarnar Asher Angel en la secuela. “Quería hacerlo porque me encantó la primera ¡Shazam! Era dulce y divertida. No me van mucho los superhéroes, pero quise apuntarme a la segunda”, acaba de reconocer la actriz de The Queen.

Mirren ha sido entrevistada en The Graham Norton Show, admitiendo que no entiende muy bien el argumento de La furia de los dioses. “No me preguntes por la trama, es demasiado complicada. Lucy Liu y yo somos diosas enfadadas con trajes increíblemente pesados. Hacía mucho calor, era muy incómodo y Lucy llegó a decir el primer día de rodaje que ‘estaban intentando matarnos’. Lo dijo muy en serio”, explica.

Al parecer, Mirren se vio obligada durante la producción a fingir tanto que entendía de qué iba Shazam 2, como que el uniforme celestial que llevaba era más cómodo de lo que en realidad era. “Fui muy valiente y no dije nada ni me quejé porque quería dármelas de especialista”. Sandberg, por su parte, describe La furia de los dioses como una “extensión de la primera película”, donde Billy va aclimatándose a su familia mientras en su faceta superheroica ha de enfrentar una amenaza aún más peligrosa de lo que vimos en ¡Shazam!

La furia de los dioses llega en una tesitura delicada para DC, pues es la primera que se estrena bajo el nuevo régimen de James Gunn y Peter Safran y cuenta con el precedente de lo ocurrido en Black Adam. La película con Dwayne Johnson presentaba al archienemigo de Shazam en los cómics con vistas a un futuro crossover, pero la taquilla dejó que desear y luego de un rifirrafe de Johnson con Warner por las ganancias se sofocó la posibilidad de una nueva entrega de Black Adam.

Sin garantías de que las aventuras de Zachary Levi continúen a posteriori, La furia de los dioses llega a los cines este 17 de marzo, luego de cambiar su fecha de estreno al estar esta fijada coincidiendo con Avatar: El sentido del agua. A enemigo que huye, puente de plata.

