La primera fecha de estreno de ¡Shazam! La furia de los dioses coincidía con el estreno de Avatar: El sentido del agua. Su director David F. Sandberg siempre ha destacado en la esfera tuitera por su sentido del humor, así que ironizó con que James Cameron no tenía ninguna posibilidad. Sus jefes no lo vieron tan claro, y Warner retrasó el lanzamiento al 17 de marzo poco antes de que Avatar 2 arrasara.

De este modo, a la secuela de ¡Shazam! le toca ahora llegar en unas circunstancias muy complicadas para DC Studios, con la nueva directiva que componen James Gunn y Peter Safran planeando cómo poner orden, al estilo Marvel, en la confusa continuidad del Universo. Tras La furia de los dioses vienen The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, y luego ya entraríamos de lleno en el Capítulo 1: Dioses y monstruos.

Esta fase inminente viene marcada por la cancelación de Wonder Woman 3 y de El hombre de acero 2 (con la despedida consiguiente de Henry Cavill) y la falta de interés en una secuela de Black Adam. Inevitablemente, las correspondientes escenas poscréditos de La furia de los dioses hay que leerlas en función de este escenario. Así son las dos escenas extra con las que termina la secuela de ¡Shazam!

La Sociedad de la Justicia

La furia de los dioses acaba con la derrota de las Hijas de Atlas: Hespera (Helen Mirren) y la malvada Kalypso (Lucy Liu) han muerto, pero Anthea (Rachel Zegler) prefiere quedarse con la familia Shazam en función a su amor por Freddie (Jack Dylan Glazer). Durante la batalla temimos de que Billy Batson (Asher Angel) hubiera muerto, pero allá que apareció Wonder Woman (Gal Gadot) para marcarse un deux ex machina literal.

La película termina con los padres de la familia Shazam (Marta Milans y Cooper Andrews) habiendo descubierto que sus hijos adoptivos son en realidad superhéroes. Tras los créditos principales, esta situación precede a que nos reencontremos con unos viejos amigos: son Emilia Harcourt y John Economos, interpretados por Jennifer Holland y Steve Agee en El Escuadrón Suicida y El Pacificador.

Es decir, que son miembros de la pandilla de James Gunn. Les ha enviado al bosque Amanda Waller (Viola Davis) con la esperanza de dar con un nuevo recluta que les acompañe en sus misiones. Además de intercambiar chistes sobre los zapatos de Economos, Harcourt le avisa de que dicho recluta es algo inmaduro. Entonces se encuentran con Batson en la forma de Zachary Levi, que les recibe con total entusiasmo.

El equipo de 'El Pacificador' al completo HBO Max

Este entusiasmo se matiza cuando Billy descubre que no quieren que se una a la Liga de la Justicia, sino a la Sociedad de la Justicia de América. Tiene lugar un diálogo sobre los inconvenientes de tener dos equipos superheroicos con nombres tan parecidos, prefiriendo Billy aquél donde milita Wonder Woman. La discusión va haciéndose más irritante, y Billy les aconseja que busquen nombres mejores usando una app. Prueba a hacerlo en directo y el móvil le propone “Sociedad de Vengadores”.

Ese un chiste dirigido al Universo de Marvel (del mismo modo que minutos antes un civil llamó a Shazam “Capitán Marvel”, referenciando la larga disputa por el nombre del personaje). Pero lo interesante de esta escena es cómo remite tanto a Black Adam como al futuro de DC: la Sociedad de la Justicia de América debutó en el film de Jaume Collet-Serra, con el encargo de detener al personaje de Dwayne Johnson.

El grupo estaba coordinado por Waller, como ya hiciera antes con el Escuadrón Suicida. La cuestión es que no tiene pinta de que haya secuela de Black Adam, y al margen de lo que ocurra en taquilla con La furia de los dioses esta escena brinda una posibilidad fuera del cine. Ya que tanto Holland como Agee aparecerían en la segunda temporada de El Pacificador, y es probable que también en la serie de Waller.

Porque sí, Gunn ha anunciado que el personaje de Viola Davis tendrá un spin-off. Si los productores no ven prudente que ¡Shazam! tenga tercera entrega, siempre pueden retomar al personaje de Levy tanto en El Pacificador como en Waller. Toda la escena poscréditos apunta a ser un control de daños para preservar a Shazam, pero la segunda escena toma una dirección contraria, pensando activamente en una tercera entrega.

Amanda Waller está detrás de todo Warner Bros.

Reencuentro agusanado

El villano de la primera ¡Shazam! era Thaddeus Sivana, y lo interpretaba Mark Strong. Una de sus escenas poscréditos, en 2019, encontraba al personaje en la cárcel tras ser derrotado por la familia Shazam, y justo ahí recibía una enigmática visita. Se trataba de un gusano parlante y telépata que a Sivana no le era desconocido: estaba en la Roca de la Eternidad cuando el Mago (Djimon Hounsou) le dio sus poderes.

El gusano prometió a Sivana sacarle de ahí, proponiéndole unirse a él en un plan para apoderarse de “los siete reinos”. Era un cliffhanger de cara a la secuela que… no se ha cumplido. Por muy famoso que sea Mr. Mind en los cómics (uno de los enemigos clásicos de Shazam desde los años 40), La furia de los dioses narra el enfrentamiento de los protagonistas con las Hijas de Atlas, sin tiempo para lidiar con Sivana y su nuevo aliado.

Durante la película de Sandberg es lícito pensar que sus creadores se han olvidado de estos dos villanos, pero hete ahí que la última escena poscréditos les tiene como protagonistas. Y, además, ironiza con el hecho de no haber llevado todavía a nada: Strong reaparece en la misma cárcel de la primera película, habiéndole crecido la barba tras haber pasado unos cuantos años. Mr. Mind nunca llegó a liberarle.

El Mr. Mind de los comics DC

Entonces el gusano reaparece de pronto. Sivana, como es lógico, le recrimina que nunca haya vuelto a por él, teniendo que afrontar solo su cautiverio. Mr. Mind replica que su plan terminó necesitando más tiempo del que esperaba, pero ya está listo. Es el momento de liberarle, y de vengarse de Shazam y los suyos.

Sandberg mira así hacia una Shazam 3 que aún no se ha anunciado, pero con la suficiente retranca como para que parezca que tampoco se toma muy en serio la dupla malvada de Sivana y Mr. Mind.

