Acababan de sentarse, el moderador de la rueda de prensa de Cannes 2023 por Indiana Jones y el dial del destino les presentó y fue directo a Harrison Ford: ¿Cómo te sientes después del homenaje de anoche? La noche anterior, en el estreno mundial en el Palais, le entregaron por sorpresa una Palma de Oro honorífica que él recibió casi entre lágrimas. Y por la mañana, volvió a quedarse sin palabras al recordarlo y explicar lo que sentía.

“Fue indescriptible”, dijo y tuvo que parar para detener las lágrimas. “Es extraordinario; tu vida pasa por delante, el calor de este lugar, el sentido de la comunicad, la bienvenida es inimaginable y me hace sentir bien”.

Fue la primera vez que se emocionó en una tierna rueda de prensa de casi tres cuartos de hora, pero no fue la última. La gran mayoría de las preguntas iban dirigidas a Harrison Ford y casi todas parecían inclinadas a hacerle reflexionar sobre la edad, su carrera, pensar en el pasado, hacer un poco el viaje que realiza su personaje en esta su última película.

¿Es la última? Soltó una periodista medio en broma… medio en serio. Él se rió. “¿No es evidente que me voy? Necesito sentarme y descansar un poco”, dijo entre risas y para despejar dudas.

De ahí viene la emoción, en parte: esta es la despedida de uno de los personajes que le convirtieron en un icono y que la han regalado “una carrera afortunada”.

“Me encanta trabajar, me encanta este personaje, me encanta lo que me ha traído en esta vida”, dijo. “Hay mucha gente con talento sin trabajar, los actores pueden ser muy infelices si no pueden trabajar”. Y pensó en sus lejanos años en los que no era aún tan afortunado.

Algunos de los periodistas allí reunidos también aprovecharon para declararle su amor. El primero fue un brasileño que, al acabar su pregunta, le soltó: “Gracias por existir”. La sonrisa de Ford fue tan sincera y bonita que hasta entre el público empezábamos a emocionarnos (lo admito).

Le siguió, acercándonos al final, una conocida periodista en el circuito de festivales que sin preguntar nada, directamente le dijo: “Aún estás muy bueno”, y le recordó y alabó en esa escena inicial en la que aparece en calzoncillos. “¿Cómo te mantienes en forma?”. Después de muchas risas y muecas de sorpresa. El actor contestó: “He sido bendecido con este cuerpo, gracias por darte cuenta”.

Y aprovechó para desmentir o quitar hierro a una anécdota que el actor Mads Mikkelsen acababa de contar sobre él para resaltar su capacidad de trabajo y física: “El primer día de rodaje, rodamos hasta las 5 de la mañana, estábamos todos destrozados, pero él, saltó en su bici y se fue hasta su hotel a 50 kilómetros”.

Harrison Ford está contento, emocionado, melancólico. O le obligamos a estarlo probablemente, con tantas cuestiones retrospectivas. Pero, desde luego, dio un precioso espectáculo en una rueda de prensa para recordar. Y aprovechó él mismo para señalar que Indy se irá, pero él no pretende irse a ningún sitio. Confirmó su presencia en la segunda temporada de Shrinking. “Me encanta la comedia”, dijo. “Quiero trabajar y contar buenas historias, he tenido mucha suerte en mi vida”, repitió.

Y a diferencia de Indy, él está satisfecho con su edad. “Fue genial ser joven, y soy feliz siendo mayor, creo que podría estar muerto ya, y aquí sigo trabajando… así que…”.

Apoyo a los guionistas

Ford no estaba solo en la rueda de prensa. El resto del equipo también tuvo oportunidad de hablar de la experiencia y responsabilidad de entrar en un proyecto así. Y del futuro de la saga…

Teniendo en cuenta que aparece 25 minutos con un rostro rejuvenecido ("No es photoshop, soy yo hace 35 años"; insistió el actor), podría haber más películas sin él físicamente. "No", fue tajante la productora Kathleen Kennedy. "Ya tienes la respuesta de quien debe darla", bromeó Ford.

A la poderosa ejecutiva, además, aprovecharon para preguntarle por la huelga de guionistas que está haciendo peligrar de nuevo la industria. "Apoyo totalmente a los guionistas en su huelga para conseguir lo que se merecen", dijo.

"Cuando se trata de reconocer la importancia de los guionistas, creo que todos los que estamos aquí hemos demostrado que no puedes hacer nada sin buen guion". Y animó a abrir una sana y honesta conversación para llegar a un punto común en "una industria en mitad del cambio".