'Halloween Ends' será una película más "intimista", según su director David Gordon Green

Lo que son las cosas. Todo un psycho killer icónico de tomo y lomo como es Michael Myers en una nueva trilogía, dirigida por David Gordon Green, que está funcionando bien tanto entre los fans como en la taquilla. Pero lo sorprendente no es esto sino las declaraciones de su mismo director asegurando que en el colofón final, Halloween Ends, lo que nos espera, además de las acostumbradas dosis de muertes, es sobre todo "una película mucho más intimista".

Concretamente, Gordon Green la califica como una coming of age, una inesperada historia sobre el paso de la adolescencia a la edad adulta, según las declaraciones realizadas por el cineasta a Empire Spoiler Special Podcast y que recoge IndieWire. Como ejemplo, y siempre honrando el trabajo del maestro John Carpenter, digamos que la referencia principal para este capítulo final sería otro de los filmes de Carpenter, la del diábólico Plymouth Fury de 1958 de Christine, el largometraje estrenado en 1983 adaptando una novela de Stephen King.

"No habrá un montón de juegos, no habrá tanta alegría retro. Será un tipo de película coming of age, y tendrá un tono muy diferente. Y esto es lo que más me entusiasma, haber estado envuelto en tres capítulos tan diferentes unos de otros. Todos en honor a Carpenter, pero sin necesariamente quedarse solo con emularlo", aseguró el director.

También habló sobre sus contactos con Carpenter. De hecho explicó que le había enviado el nuevo borrador del guion de Halloween Ends diciéndole que "Si se siente demasiado Christine, dímelo". Para Gordon Green esta tercera entrega será otra carta de amor al director de La noche de Halloween original. "Aquí está un personaje y una comunidad que tú has creado. Es una consideración hacia tu legendaria obra".

Y además del indestructible Myers, Halloween Ends volverá a contar con Jamie Lee Curtis, quien a sus 62 años sigue asumiendo el rol de Laurie Strode. La fecha de estreno está fijada para fechas próximas a la celebración del Halloween del año que viene, el 14 de octubre de 2022 en Estados Unidos.

En lo referente a la ya estrenada Halloween Kills, la segunda de esta nueva trilogía, su presupuesto apenas ascendió a 20 millones de dólares, más gastos de promoción, y en cines lleva recaudados 126,7. De manera que si las cifras siguen acompañando no se descartan futuras nuevas historias, más intimistas o no, con el inmortal psicópata de la máscara.

