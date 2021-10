"Hagamos algo nuevo": Kristen Stewart responde a la campaña para que sea la Joker de Robert Pattinson

¿A quién no le gustaría ver a Kristen Stewart como Joker? Aparentemente, a muchísimas personas, más aun si fuera frente a frente con el Batman de Robert Pattinson. La fuerte campaña en redes sociales para volver a juntar a los dos actores de Crepúsculo ha sido tal que he llegado hasta oídos de la propia Stewart, quien no se ha tomado nada mal la sugerencia por insólito que parezca.

"Me encanta la energía detrás de eso. Realmente se ha hecho muy bien hasta ahora y estoy totalmente abierta a interpretar a una persona extraña y aterradora", comentaba la actriz para Variety. No sabemos hasta qué punto podría estar siendo irónica o solo siguiendo la corriente, pero lo cierto es que Stewart tampoco se ha negado rotundamente a la idea: "No es un 'no', pero no es lo más emocionante que tengo ahora mismo. Hagamos algo nuevo", concluía la actriz.

La respuesta de Stewart no es definitoria pero desde luego deja claro que ahora tiene otras cosas en mente. Y no es para menos, porque la actriz se encuentra en medio de la promoción (y quien sabe si meteórica carrera hacia el Oscar) de Spencer, la película del cineasta chileno Pablo Larraín (Ema, El club) en la que da vida a Lady Di (Diana Frances Spencer), la que fuera princesa de Gales y una de las mujeres más icónicas de Reino Unido en los años 90.

No es el único proyecto inmediato de Stewart, que también protagonizará Crimes of the future junto a Viggo Mortensen y Léa Seydoux. Curiosamente, una película de David Cronenberg, quien a su vez dirigió a Pattinson hace ya casi diez años en Cosmopolis. ¿Será una señal de que el reencuentro está cerca?

