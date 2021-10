Kristen Stewart volverá a la ciencia-ficción con un drama romántico y marciano

Pasadas su etapa crepusculina, su estancia en el cine de autor europeo y su coqueteo con el mainstream, Kristen Stewart se afianza como un talento inclasificable. Bañada en buenas críticas gracias a su trabajo en Spencer, y con Crimes of the Future (de David Cronenberg) pendiente de estreno, la actriz prepara ahora un drama romántico de ciencia-ficción en el que trabajará con Steven Yeun (Minari, The Walking Dead).

Eso sí, el punto de partida del filme no suena para nada convencional. Según ha declarado Stewart durante una entrevista con Entertainment Weekly, se trata de "una historia de amor entre un satélite y una boya".

"Es difícil de explicar", señala la actriz acerca de esa premisa tan marciana. "Espero no estropearlo, porque el guion está escrito de una forma realmente revolucionaria".

Las palabras de Stewart resultan tentadoras, pero, por lo demás, aún no hay información de ningún tipo sobre el proyecto de marras. Por ahora, tanto la autoría del guion como el nombre del director o directora que se encargarán de él nos resultan desconocidos.

Aun así, la carrera de Kristen Stewart en la futura temporada de premios se adivina brillante, mientras que Steven Yeun tendrá un estreno de perfil alto en 2022 con Nope, lo nuevo de Jordan Peele. Esperemos que ambos factores den impulso a un filme tan prometedor.