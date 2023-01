'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' muestra un primer vistazo completo a Adam Warlock con su traje

A lo largo de 2022 nos topamos con los Guardianes de la Galaxia en dos ocasiones: primero de forma (intolerablemente) breve en Thor: Love and Thunder, y más tarde en el Especial Felices Fiestas con el que Disney+ despidió esta temporada marvelita. La Fase 5 da comienzo este 2023 con Ant-Man y la Avispa: Quantumania (estreno el 17 de febrero de 2023), y posteriormente llegará el turno del que bien puede ser el film más esperado de la Fase que comienza: Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. James Gunn vuelve a dirigir el que será el fin de la trilogía de los personajes más entrañables del MCU, para luego dedicarse por entero a DC Studios. El film se estrena el 5 de mayo, y ya tuvimos un tráiler al respecto vendiendo sus bondades.

Dicho tráiler apenas dejaba ver a la gran incorporación del Volumen 3 (con permiso de Cosmo el Perro Espacial al que dobla Maria Bakalova): Will Poulter interpretando a Adam Warlock. Este personaje, muy famoso por los cómics, es uno de los seres más poderosos de la galaxia y pondrá en apuros a los Guardianes. Recientemente Empire ha facilitado un vistazo más de cerca de Poulter caracterizado como Adam Warlock, con su uniforme, su capa y su gesto de no estar para bromas. La imagen ha venido acompañada, por otra parte, por un comentario de Gunn sobre él, aclarando que no debemos esperar que sea un villano al uso aunque haya sido creado por Ayesha (Elizabeth Debicki) y los Soberanos que vimos en el Volumen 2 para acabar con los Guardianes.

Aunque sí, “definitivamente no es un buen tipo”. “Lo que veremos es la forma más inexperta de Warlock, recién salido de la crisálida, y sin entender muy bien la vida. Es básicamente un bebé”, cuenta el director de El Escuadrón Suicida. Los fans de los cómics (y del videojuego de Guardianes de la Galaxia de Square Enix) son conscientes de que Warlock es algo más complejo de lo que podría parecer, aunque como todos se sorprendieron cuando fue Poulter (visto en Black Mirror: Bandersnatch o El corredor del laberinto) el elegido para interpretarlo. A primera vista, no parecía tener el físico adecuado para la imponencia de un ser cósmico como Adam Warlock.

Imagen completa de Adam Warlock Empire

Gunn es consciente de que los fans querían alguien como Tom Cruise para el cásting, pero defiende la actuación de Poulter y la necesidad de que funcionar a nivel cómico, además de ofrecer la posibilidad de que el personaje crezca en próximos compases del MCU. Le veremos en acción en unos cuantos meses.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.