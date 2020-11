'Guapis (Cuties)', acusada de pedofilia, es una de las preseleccionadas por Francia a los Oscar

"Muy cansada del sexismo en @NetflixES, ahora blanqueando la erotización de la infancia y el mito de la nínfula. Porque claro, no van a ser niñas hacker o niñas matemáticas, las niñas se "empoderan" enseñando cacha y moviendo el culo. Hartas nos tenéis". Es solo una muestra de los tuits y la enorme polémica que ha levantado Cuties (Mignonnes en su título original en francés, y traducida aquí como Guapis) en las redes sociales, con petición incluida de firmas en Change.org para que se retire del catálogo de Netflix, acusando incluso a la plataformade promover la pedofilia. La película está protagonizada por niñas de 11 años que forman parte de un grupo de baile y se estrenó en streaming el pasado 9 de septiembre.

Escrita y dirigida por Maïmouna Doucouré, una de las primeras reacciones de Netflix ante el escándalo fue retirar su no menos controvertido cartel, aunque mantiene la película en su catálogo. "Recibí numerosos insultos de gente que no había visto la película, que pensaban que había hecho una apología de la hipersexualización infantil. Incluso me mandaron amenazas de muerte", explicaría la misma directora. Y añadió que precisamente la intención de la película era todo lo contrario que incitar a la pedofilia o "cosificar" a la mujer (aquí, unas niñas).

Carteles de 'Guapis (Cuties)' Netflix

Pero la polémica puede reavivarse, y muchísimo, en el (improbable) caso de que el comité francés para seleccionar la candidata a representar el vecino país en la categoría del Oscar a la mejor película internacional sea Guapis.

De momento es una de las cinco preseleccionadas de una lista en la que también figuran Gagarine de Jérémy Trouilh y Fanny Liatard (que se presenta en España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla), DNA de Maïween (que lleva el "sello de Cannes"), Verano del 85 de François Ozon (estrenada en nuestros cines el 9 de octubre) y Deux (Two of us) dirigida por Filippo Meneghetti, autor también del guion (y estrenada en nuestras salas el 27 de marzo).

La elegida se dará a conocer el 19 de noviembre, con la vista puesta, si no es una de las descartadas en la criba que se hace antes, en las nominaciones que se darán a conocer el 15 de marzo de 2021 y la ceremonia de entrega de los premios más famosos de Hollywood, y del cine, prevista para el 25 de abril