Gotta go fast: Paramount ya prepara una tercera película de Sonic y una serie centrada en Knuckles

Ayer Paramount celebró un encuentro con sus accionistas para reforzar su confianza en la marca. De ahí que trascendieran grandes novedades en torno a sus proyectos, como es la confirmación de que la futura película de Star Trek traerá de vuelta a la tripulación de Chris Pine, o lo relativo a la saga Transformers. Su próxima entrega destinada a los cines, Rise of the Beasts, está protagonizada por Anthony Ramos (En un barrio de Nueva York) y según se anunció va a encabezar una nueva trilogía centrada en la batalla de Autobots y Decepticons, a inaugurarse el 9 de junio de 2023. Pero aún hubo espacio para otros seres alienígenas dispuestos a darse de tortas. Eso sí, mucho más adorables.

Basada en los célebres videojuegos de Sega, Sonic, la película se estrenó en 2020 (poco antes del estallido de la pandemia) y obtuvo unos impresionantes 320 millones de dólares en todo el mundo, animando a Paramount a ponerse cuanto antes con la secuela. Sonic, la película 2 llegará así las cosas este 8 de abril, manteniendo a Ben Schwartz como la voz del erizo supersónico y la presencia de James Marsden y Jim Carrey como el doctor Robotnik. También repetirá Jeff Fowler como director y la dupla Pat Casey/Josh Miller como guionistas, pero lo más destacado es el fichaje de Idris Elba para poner voz a un viejo conocido de Sonic en las consolas. Esto es: Knuckles, el equidna rojo.

Hemos visto a Knuckles en el tráiler de Sonic 2, pero según supimos en el evento este personaje es clave en el futuro de la saga cinematográfica. Pues Paramount no solo confirma estar trabajando ya mismo en una tercera entrega de Sonic, sino que también tiene intención de que Knuckles, manteniendo la voz de Elba, protagonice una serie de acción real que engrose la continuidad de la franquicia vía Paramount+. No cabe duda de que la major quiere emular lo construido en Disney+ con Star Wars y el Universo de Marvel en su propia plataforma de streaming (de la que no tenemos noticia en España), tal y como está intentando HBO Max por la vía de personajes de DC, empezando por El Pacificador.

Sonic 3 está confirmada, por tanto, sin fecha de estreno, como tampoco la tiene la serie de Knuckles, pero en Paramount están convencidos de las posibilidades del erizo y compañía. Está por ver si se mantiene esta certeza a partir de los datos en taquilla de la inminente secuela, pero el entusiasmo en la asociación de Paramount con Sega es palpable. Hasta el punto de que el CEO de esta última, Haruki Satomi, ha llevado también la voz cantante durante el evento: “Tenemos una asociación extraordinaria con Paramount y nos encanta seguir expandiendo la franquicia de Sonic con ellos”, asegura.

“2022 se perfila como un año importante para la franquicia, con el estreno de la segunda película en abril y la próxima llegada del esperado videojuego Sonic Frontiers. Sonic ha sido muy querido en todo el mundo durante más de 30 años y esperamos seguir ofreciendo experiencias memorables durante muchos años más”. Sonic Frontiers supone el primer Sonic que presenta un mundo abierto, y será lanzado para consolas de última generación a finales de este año. Está por ver si termina alojando algún tipo de guiño a las películas.

