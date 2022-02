En marcha la película de ‘Star Trek’ que nos reunirá con la tripulación de Chris Pine

El universo Star Trek vive un momento dorado, pero curiosamente ajeno al cine. La franquicia creada por Gene Roddenberry ha atravesado un largo camino desde su nacimiento en los años 60, y en los últimos tiempos le ha sido concedido un rol vital de cara a la proyección de Paramount+, la plataforma de streaming de ViacomCBS antes conocida como CBS All Access. En el seno de este servicio han ido incurriendo múltiples series enmarcadas en la longeva saga, empezando por esa Star Trek: Discovery que trajo sangre nueva. Luego han llegado Star Trek: Picard o Star Trek: Lower Decks, y se preparan nuevas series mientras no deja de extrañar la falta de concreción de un plan para cines.

No hay que olvidar que antes de Discovery ya asistimos a un “renacimiento” de la marca espoleado por J.J. Abrams y la estimulante Star Trek de 2009, que dio pie a dos secuelas (En la oscuridad y Más allá) perdiendo progresivamente el interés del público. Mientras la vertiente televisiva va viento en popa, en torno a una nueva película de Star Trek ha desfilado una variopinta serie de nombres, desde el Noah Hawley de Fargo hasta el mismísimo Quentin Tarantino, empeñado en una Star Trek destinada al público adulto que homenajee el cine noir. Entre todos ellos se ha impuesto la figura de Matt Shakman, director de Bruja Escarlata y Visión a quien Paramount ha escogido para pilotar la película.

Hasta ahora no sabíamos exactamente en qué iba a consistir, más allá de la presencia de Kalinda Vazquez como guionista (llegada de Discovery). No obstante, ayer Paramount celebró un encuentro con los inversores, y en el marco de este evento tanto el ejecutivo Brian Robbins como el citado Abrams aparecieron para revelar su plan: traer de vuelta a la tripulación del Enterprise que liderara Chris Pine como el capitán Kirk en 2009. Esto es, junto a Zachary Quinto como Spock, Zoe Saldana como Uhura, Simon Pegg como Scotty, Karl Urban como Bones y John Cho como Sulu. El film de Hawley continuaría su historia ahí donde la dejó Más allá, dirigida por Justin Lin en 2016.

Según recoge The Hollywood Reporter tanto Abrams como Robbins aclararon que aún hay mucho que hacer, y que no han podido confirmar la presencia en esta película de ninguno de los actores. Hay que apuntar, en ese sentido, que Paramount lleva intentando reagrupar a la tripulación desde 2018, cuando emprendió unas negociaciones con Pine y Chris Hemsworth (padre de Kirk en la ficción) que fracasaron. No obstante, el film de Hawley supone un intento muy serio de insuflarle nueva vida a la vertiente cinematográfica de Star Trek, y que lo hayan anunciado frente a los inversores implica un esfuerzo muy serio por conseguirlo.

Aunque hasta ahora no se supiera exactamente en qué iba a consistir, la nueva película de Star Trek lleva varios meses con una fecha de estreno que no deja de cambiar. Tras una remodelación del calendario de Paramount esta se desplazó al 9 de junio de 2023, y luego de la junta de accionistas ha quedado fijada para el 22 de diciembre de 203. Es de esperar que, si las negociaciones con el reparto surten efecto rápido, la fecha pueda mantenerse.

