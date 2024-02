Gore Verbinski vuelve por fin al cine, con una película de ciencia ficción protagonizada por Sam Rockwell

No hay duda de que Gore Verbinski es uno de los grandes talentos que ha pasado por Hollywood en las últimas décadas, aunque quizá las mareas industriales no le hayan permitido brillar lo que debiera. Al margen de sus encomiables trabajos en Un ratoncito duro de roer o The Ring, Verbinski encontró un filón trabajando con Disney en Piratas del Caribe, que durante años le tuvo en lo más alto del blockbuster. Luego vino una joya animada como Rango y, nuevamente con Disney y Johnny Depp, El llanero solitario. Ahí fue cuando las cosas se empezaron a torcer.

En 2016 La cura del bienestar fue un gran fracaso de taquilla, de forma que Verbinski optó por un perfil bajo y los proyectos empezaron a escasear. Dos años después estaba vinculado a Gambito, ese spin-off de X-Men que habría protagonizado Channing Tatum… y que nunca llegó a materializarse. Así que, entre unas cosas y otras, Verbinski se ha tirado sin dirigir un largometraje ocho años. Una espera intolerable, que apunta a haber terminado según World of Reel. Verbinski ha vuelto por fin a la dirección, y la película elegida no podría tener mejor pinta.

Su (estupendo) título es Good Luck, Have Fun, Don’t Die, que podríamos traducir como “Buena suerte, diviértete y no te mueras”. Se trata de una película de ciencia ficción en cuyo elenco encontramos a Sam Rockwell (visto recientemente en Argylle de Matthew Vaughn) rodeado de Zazie Beetz, Juno Temple, Michael Peña y Haley Lu Richardson. El argumento nos sitúa en una cafetería de Los Ángeles donde entra un “hombre del futuro”, Rockwell. Ha llegado ahí para reclutar a varios clientes descontentos que le ayuden en una peligrosa misión: salvar al mundo en una sola noche del ataque de una inteligencia artificial maligna.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die apunta a combinar la comedia con la acción y la ciencia ficción. Quizá sea un proyecto de presupuesto algo más humilde que las anteriores propuestas de Verbinski, pero si esto ayuda a que la película prospere y tenemos al director de El hombre del tiempo de vuelta pronto, nos parece bien.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.