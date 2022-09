Glenn Close presidirá el jurado de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

La actriz estadounidense Glenn Close presidirá el jurado de la Sección Oficial del 70 Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre. Nominada al Oscar en ocho ocasiones, Glenn Close fue galardonada con el Premio Donostia del Zinemaldia en la edición de 2011.

La actriz de películas como Atracción fatal, Las amistades peligrosas, La buena esposa o Guardianes de la galaxia estará acompañada en las labores de jurado por por la directora de casting y cineasta francesa Antoinette Boulat, la realizadora y guionista danesa Tea Lindeburg, el productor argentino Matías Mosteirín, la escritora y periodista española Rosa Montero, el cineasta y artista visual lesotense Lemohang Jeremiah Mosese y el director y guionista islandés Hlynur Pálmason.

El anuncio de los integrantes de los diversos jurados de festival lo ha hecho este viernes el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, en un acto en el que dan a conocer los últimos detalles de la 70 edición que aún no se habían desvelado.

Las estrellas invitadas de San Sebastián 2022

Una larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas, productoras y productores de prestigio han confirmado su presencia en San Sebastián en el 70º Zinemaldia. Además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, se desplazarán a la ciudad para presentar sus películas Penélope Cruz (En los márgenes ), Ricardo Darín (Argentina, 1985), Kazuo Ishiguro (Living), Vicky Krieps (La emperatriz rebelde), Diane Kruger y Liam Neeson (Marlowe), Noémie Merlant y Nahuel Pérez Biscayart (Un año, una noche), Hannah Schygulla (Peter Von Kant) y Olivia Wilde (No te preocupes querida), entre otras figuras.

Algunos de los cineastas más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para acompañar sus últimas producciones, como Sebastián Lelio (The Wonder), Ulrich Seidl con el actor Georg Fiedrich (Sparta), Hong Sang-soo (Walk Up), Wang Chao (A Woman) y Christophe Honoré, junto a los actores Vincent Lacoste y Paul Kircher (Le Lycéen) que compiten por la Concha de Oro en la Sección Oficial, que clausurará Neil Jordan (Marlowe).

El cine francés estará también representado por la cineasta Claire Denis (Fuego), el director, actor y guionista Louis Garrel (L'innocent), François Ozon (Peter von Kant) o Thomas Salvador (La montagne). Otros representantes del cine europeo se darán cita en la alfombra roja o presentarán sus películas al público como Cristian Mungiu (R.M.M.), o los hermanos Dardenne (Tori et Lokita).

Tras la pandemia, el cine asiático volverá a tener una amplia presencia en el Festival. Además de Wang Chao y Hong Sangsoo, que estará acompañado de los intérpretes Song Sunmi, Cho Yunhee y Kwon Haehyo, regresará el Premio Donostia Hirokazu Koreeda (Broker), viajará el equipo de la película A Hundred Flowers −su director Genki Kawamura, el actor Masaki Suda y la actriz Mieko Harada−, o los directores Erik Shirai (Nowhere to Go But Everywhere) y Takayuki Fukata (Itchan and Satchan).

El cine latinoamericano contará con una amplísima representación: los directores Santiago Mitre (Argentina, 1985), Diego Lerman (El suplente) −con Juan Minujín y Alfredo Castro−, Laura Mora (Los reyes del mundo), Manuel Abramovich (Pornomelancolía), Santiago Loza (Amigas en un camino de campo), Natalia Beristain (Ruido), Andrés Di Tella (Diarios), Diego Céspedes (Las criaturas que se derriten bajo el sol), Patricio Guzmán (Mi país imaginario), Manuela Martelli (1976), Carolina Markowicz (Carbón), Laura Baumeister (La hija de todas las rabias), Natalia López Gallardo (Manto de gemas), Juan Pablo González, junto a la actriz Teresa Sánchez (Dos estaciones), Valentina Maurel (Tengo sueños eléctricos) o Ana Cristina Barragán (La piel pulpo) visitarán San Sebastián.

La nómina de directoras, directores, intérpretes, guionistas y productoras del cine español presente en San Sebastián es inabarcable. En la Sección Oficial, con la película de inauguración, Modelo 77, asistirán Alberto Rodríguez y Rafa Cobos, junto a Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, Jesús Carroza, Fernando Tejero y Catalina Sopelana; en Suro, Vicky Luengo, Pol López e Ilyass El Ouahdani acompañarán a Mikel Gurrea; para presentar Girasoles silvestres se desplazará Jaime Rosales junto a Anna Castillo, Oriol Pla, Carolina Yuste o Manolo Solo; Pilar Palomero presentará La Maternal junto a Ángela Cervantes y Carla Quílez; La consagración de la primavera contará con Fernando Franco, Valèria Sorolla, Telmo Irureta y Emma Suárez; Isabel Coixet vendrá acompañada de las protagonistas de El sostre groc (El techo amarillo); y asistirán los cinco realizadores y varios intérpretes de la serie Apagón: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Patricia López Arnaiz, María Vázquez, Ainhoa Santamaría, Miguel Fernández o Luis Callejo.

También estarán en Perlak Sorogoyen (As Bestas, junto a Isabel Peña, Luis Zahera y Diego Anido) y Lacuesta y Campo (Un año y una noche, con Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart y Natalia de Molina). Juan Diego Botto presentará su debut como realizador, En los márgenes, junto a Luis Tosar y la Premio Donostia Penélope Cruz, que recogerá el sábado el Premio Nacional de Cinematografía; y Oriol Paulo hará lo propio con Los renglones torcidos de Dios, acompañado de Bárbara Lennie, Eduard Fernández y Loreto Mauleón (que también protagoniza Gelditasuna ekaitzean / La quietud en la tormenta, la película de la Gala del Cine Vasco).

En Zabaltegi-Tabakalera, Elena López Riera presentará El agua acompañada de Luna Pamies, Nieve de Medina y, de nuevo, Bárbara Lennie; y la directora y guionista de Cerdita, Carlota Pereda, estará acompañada por Laura Galán, Richard Holmes, Pilar Castro y Claudia Salas.