Gina Gershon se une a Jack Black, Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis en la adaptación de ‘Borderlands’

La adaptación de Borderlands no solo cuenta con un director de gran personalidad y un guionista en plena ebullición de su talento. Es decir, solo con tener a bordo a Eli Roth y a Craig Mazin (responsable de Chernobyl y de la próxima serie de The Last of Us, también basada en un videojuego), bastaría para que Borderlands fuera prometedora, pero es que además está poniendo a punto un reparto muy impactante. Tras trabajar con Roth en La casa del reloj en la pared, Jack Black y Cate Blanchet repiten con el director, en los papeles del robot Claptrap y de la protagonista Lilith, pero es que hay mucho más.

Según recogen medios como SlashFilm, Borderlands acaba de sumar a su equipo a Gina Gershon, inolvidable por su papel en Showgirls y otros títulos de los 90 como Lazos ardientes o Cara a cara. En la película de Roth encarnará a Moxxi, y su fichaje ha llegado parejo al de Cheyenne Jackson como Jakobs y Steven Boyer como Scooter. Todos ellos se incorporan a un reparto donde, además de los citados Black y Blanchett, ya encontramos a Jamie Lee Curtis como Patricia Tannis, a Kevin Hart como Roland, a Édgar Ramírez como Atlas, a Ariana Greenblatt como Tiny Tina, a Florian Munteanu como Krieg y a Haley Bennett en un papel por determinar. Este ha sido creado específicamente para el film, y se sabe que es una figura importante en el pasado de Lilith.

Borderlands se basa libremente en la serie de videojuegos del mismo título, que fue lanzada en 2009 y alumbró un último exponente hace dos años, cuando Borderlands 3 se comercializó en 2019. La marca ya ha inspirado novelas y cómics y se caracteriza por un humor negro en combinación con una desprejuiciada ultraviolencia, de la que Roth puede dar buena cuenta. Su adaptación de Borderlands narra cómo la forajida Lilith llega al planeta Pandora y ahí es contratada por Atlas para rescatar a su hija, uniéndose en su expedición a Tannis, Roland, Tiny Tina, Krieg y Claptrap, y teniendo que enfrentarse por el camino a todo tipo de monstruos y bandidos.

El rodaje de Borderlands ya ha comenzado, pero Lionsgate aún no ha desvelado una fecha de estreno.