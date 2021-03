Haley Bennett se une a Cate Blanchett y Jack Black en la adaptación de ‘Borderlands’

Lionsgate tiene depositadas unas expectativas considerables en Borderlands. La adaptación cinematográfica de estos videojuegos de Gearbox busca plantar distancia con otros films inspirados en este medio que no han tenido suerte ni entre crítica y público, para emular fielmente tanto este mundo postapocalíptico como el inagotable sentido del humor (negro) de sus personajes. En las últimas semanas supimos que Borderlands había fichado a Cate Blanchett como Lilith y a Jack Black como el robot Claptrap (suponiendo una nueva colaboración del director Eli Roth con ambos actores trasLa casa del reloj en la pared), y ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una nueva incorporación.

Se trata de Haley Bennett, actriz estadounidense muy en boga en los últimos tiempos gracias a films como El diablo a todas horas y la nominada al Globo de Oro (y al Razzie) Hillbilly, una elegía rural. En nuestro país estrenó recientemente el thriller psicológico Swallow (disponible en Movistar+) y previamente a ser reclutada por Roth y Lionsgate ya había confirmado su participación en una nueva adaptación de Cyrano de Bergerac a cargo de Joe Wright, con Peter Dinklage en el papel protagonista. En Borderlands interpretará a un personaje muy vinculado al pasado de Lilith.

La película también tiene en su reparto a Jamie Lee Curtis y Kevin Hart en los papeles de Roland y Tannis, respectivamente. Otro nombre importante de la producción es el de Craig Mazin a cargo del libreto, que se encargó de escribir la aclamada Chernobyl y actualmente se encuentra trabajando en otra adaptación de videojuegos: The Last of Us, que se convertiría en serie dentro del marco de HBO. Borderlands aún no tiene fecha de estreno.