Gary Oldman ya se plantea la jubilación

64 años tiene Gary Oldman. Para los estándares de la industria no es mucho, pero el veterano intérprete acumula tantos papeles de éxito a sus espaldas que sin duda tiene motivos para pensar que ya se lo ha dado todo al cine. Ganador del Oscar por La hora más oscura, hemos visto a Oldman en Drácula de Bram Stoker, El topo, la trilogía de El caballero oscuro, la saga Harry Potter o Mank, y su último trabajo como intérprete es una serie para Apple TV+ que lleva por título Slow Horses. Se basa en una novela de Mick Herron, y en ella el actor encarna a un espía veterano y resentido. Hablando de su nuevo papel para Deadline, Oldman ha conmocionado a sus seguidores por dejar caer que ya piensa en jubilarse.

Como Herron ha publicado siete libros en torno a Slow Horses, la posibilidad de que Apple renueve la serie para más temporadas es bastante sólida, y por ello a Oldman le han preguntado si se ve interpretando a Jackson Lamb en más entregas. “Si nos quieren, claro que sí”, responde Oldman. No depende de él, pero “podría verme interpretando el papel durante unos cuantos años”. Es entonces cuando da la nota inquietante, al dejar caer que si la serie no prospera tampoco tiene planes mejores en perspectiva. “Pero si no saliera adelante, quiero decir, la jubilación ya está en el horizonte. Puedo verla”, explica.

“Ya sabes, podría ser capaz de interpretar un poco más a Jackson Lamb, sería muy afortunado de poder hacerlo, nunca diría nunca”. Parece una idea más juguetona que otra cosa, aunque es inevitable afrontar con pena la opción de que Oldman se retire tan pronto, cuando su carrera se encuentra en un punto tan espléndido. Por ahora toca disfrutar de su interpretación en Slow Horses, rodeado de otros intérpretes como Olivia Cooke o Jonathan Pryce. Slow Horses ya está disponible en Apple TV+.

