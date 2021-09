‘Furiosa’: Warner retrasa un año el estreno de la precuela de ‘Mad Max: Furia en la carretera’

La puesta en marcha de Furiosa no ha podido ser tan veloz como suele conducir su protagonista. Luego del éxito de Mad Max: Furia en la carretera (apuntalado por unas críticas exultantes y un gran recorrido en los Oscar), George Miller no tardó en plantearse una precuela que ahondara en el pasado del celebrado personaje de Imperator Furiosa, encarnado por Charlize Theron, pero en su propósito se topó con varios obstáculos. Para empezar, un litigio con Warner a cuenta de los beneficios de Furia en la carretera congeló preventivamente cualquier continuación de la saga, y de un día para otro Miller se vio involucrado en el rodaje de Three Thousand Years of Longing, un romance épico con el protagonismo de Idris Elba y Tilda Swinton.

Las cosas con Warner se han arreglado y Three Thousand Years of Longing ha concluido su producción, de forma que Miller ya está listo para ponerse con Furiosa… pero tomándose un tiempo prudencial. La precuela que fue inicialmente fijada para el 23 de junio de 2023 acaba de ver aplazado su estreno casi un año, al 24 de mayo de 2024, y el plan es que empiece a rodarse en 2022 conformándose como la producción más grande que haya tenido nunca lugar en Australia. Puede que sea precisamente la complejidad del rodaje lo que ha acabado provocando este aplazamiento, que implica que Furiosa se estrenará nueve años después de Furia en la carretera.

La esperada precuela está protagonizada por Anya Taylor-Joy interpretando la versión juvenil del personaje de Theron, a modo de nuevo hito en el absoluto estrellato del que goza la actriz. Luego de consagrarse con Gambito de dama, Taylor-Joy ha intervenido en Última noche en el Soho de Edgar Wright, que se proyectó recientemente en el Festival de Venecia y que fue, de hecho, lo que garantizó su fichaje para Furiosa, cuando Miller tuvo acceso a un clip de la película y quedó encandilado por su presencia. Junto a Taylor-Joy encontramos en el reparto a Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II, otro actor muy en boga luego de Watchmen y la reciente Candyman, a quien veremos como Morfeo en Matrix Resurrections, fijado su estreno para este 22 de diciembre.

