6 veces que Florence Pugh fue una auténtica jefaza en Instagram

El ascenso de Florence Pugh al estrellato máximo de Hollywood (y el clamor crítico) ha sido tal refulgente que cuesta pensar que tan solo fue hace media docena de años cuando protagonizó Lady Macbeth y nos voló la cabeza a todos. A día de hoy, la joven actriz de 26 años es una de las figuras más cotizadas tanto en el cine más comercial como en los proyectos de autor.

Solo hace falta echar un vistazo a los proyectos que tiene en el horizonte para constatar que vivimos en la era de Florence Pugh. En septiembre la veremos en No te preocupes querida, el regreso de Olivia Wilde a la dirección; y estará en los que sin duda son los estrenos más esperados de 2023: Dune: Parte 2 como la princesa Irulan Corrino, Oppenheimer de Christopher Nolan y The Wonder, de Sebastian Lelio.

Además de ser una estrella de la gran pantalla (y de la pequeña, como demostró sobradamente en la adaptación de La chica del tambor de Park Chan-wook o recuperando su personaje marvelita de Yelena en Ojo de Halcón), la actriz de Midsommar derrocha tanto carisma, espontaneidad e inclinación hacia la tontería supina que es una habitante ideal de las redes sociales. En particular, su perfil de Instagram es una parada imprescindible en el scroll de más de siete millones y medio de seguidores.

A raíz de su última controversia (y perfecta respuesta) a cuenta de las transparencias del vestido de Valentino con el que desfiló en la Fashion Week de Roma, recordamos una selección contundentes ocasiones en las que Florence Pugh demostró ser una jefaza en Instagram.

Florence Pugh: "¿Por qué dan tanto miedo las tetas?"

Como si estuviera citando una canción de Rigoberta Bandini, Florence Pugh acompañó de un tajante mensaje una galería de fotos de su paso por la Fashion Week de Roma con un impresionante modelo de tul rosa de Valentino cuya semitransparencia mostraba bien visibles los pezones de la actriz. Esto atrajo mensajes de odio e insultos de varios usuarios que no se cortaron a la hora de soltar exabruptos.

"Cuando me puse este increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no surgiesen comentarios. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo", respondió Pugh. "Ha sido interesante ver y presenciar lo fácil que es para los hombres destruir públicamente de arriba a abajo el cuerpo de una mujer, orgullos de ello, para que cualquiera pueda verlo".

"Lo más preocupante de todo es... ¿Por qué os dan tanto miedo las tetas? ¿Pequeñas? ¿Grandes? ¿La izquierda? ¿La derecha? ¿Solo una? ¿Quizás ninguna?", se preguntaba. "Qué. Os. Da. Tanto. Miedo".

Las recetas de Florence Pugh

Un oasis al que acudimos en varias ocasiones durante las semanas más duras de la pandemia fueron las stories de Instagram de Florence Pugh. ¿El motivo, más allá de su desparpajo característico? Las recetas de cocina que la actriz británica se dedicaba a preparar en directos llenos de cachondeo y cercanía gastronómica con elaboraciones accesibles que no da respeto intentar en casa.

Yo, por ejemplo, ya no preparo el tzatziki de ninguna otra manera. Y no olvidemos su famosa mermelada de naranja, capaz de despertar el interés del máximo experto en la materia, el oso Paddington.

Florence Pugh defiende su relación

La vida sentimental de Florence Pugh cambió en 2019 cuando protagonizó un simpático corto de 11 minutos dirigido por Zach Braff donde el actor de Scrubs imaginaba cómo sería una influencer actual en el siglo XVIII. El corto, titulado In the Time It Takes to Get There, propició el contacto entre Pugh y Braff y acabó en una relación romántica que los ha mantenido unidos hasta el día de hoy.

Ocurre que entre la actriz nacida en 1996 y el director de Garden State existe una amplia diferencia de edad. Zach Braff es 21 años mayor que Florence Pugh, lo que algunos comentaristas y tertulianos de redes sociales consideran inaceptable a pesar del tiempo que la pareja lleva formada sin que esa brecha haya supuesto el menor incidente.

Más allá de la afición de la gente a opinar sobre las relaciones y vidas privadas de lo demás, llegó un momento en el que la actriz se hartó de leer siempre el mismo tipo de comentarios irrespetuosos. Después de la publicación de una foto de Braff, se vio obligada a desactivar los comentarios en su perfil a causa de la cantidad de mensajes insultantes que empezó a recibir, donde se la minusvaloraba y especulaba que mantenía la relación por dependencia económica.

"El 70% de los comentarios [que he recibido] eran abusivos y horripilantes", se quejaba en un vídeo que subió poco después. "Tengo 24 años. Llevo trabajando y ganando dinero desde los 17. Me hice adulta a los 18 y empecé a pagar impuestos. No necesito que nadie me diga a quién debo amar y a quién no. Nunca en mi vida le diría a alguien a quién puede amar y a quién no. No es asunto vuestro".

Florence Pugh desmiente bulos

Este apartado es una prolongación del anterior. Tan deseoso está cierto sector de internet de que la relación de Florence Pugh y Zach Braff se rompa que cuando afloraron fotos de la actriz de vacaciones en Ibiza con su amigo Will Poulter, a quien conoció en el rodaje de Midsommar, rápidamente se lanzaron a imaginarles un tórrido romance playero. Nada más lejos de la realidad, como demostró la propia Pugh.

florence pugh and will poulter in ibiza pic.twitter.com/fSd8wybFg5 — Florence Pugh Daily (@bestofpugh) May 23, 2022

Cuando empezaron a publicarse los rumores de que podía estar teniendo un romance paralelo con Poulter, la actriz publicó una serie de stories desmintiéndolo y señalando la manipulación que se había realizado sobre sus fotos en la playa, recortando interesadamente los encuadres para dejar fuera al resto de amigos con los que ambos intérpretes se habían ido de viaje; nada que ver con una escapada romántica.

"Ooookay. Colegas. Esto se está volviendo muy loco. No, Will Poulter y yo no estamos saliendo", aseguró tajante Pugh. "Fuimos a la playa con nuestros amigos, que nunca se apartaron más de medio metro de nosotros pero han sido inteligentemente recortados/reencuadrados de las fotos para que parezca otra cosa".

Florence Pugh no teme los spoilers

Ni la relación con Zach Braff ni los pechos visibles a través del tul rosa de Valentino. La ocasión en la que Florence Pugh ha causado mayor controversia por una publicación en Instagram fue cuando hizo algo en apariencia tan inocente como publicar una foto de sí misma en uno de sus proyectos más esperados. ¿El pecado? Se trataba de Ojo de Halcón, la serie de Marvel donde recuperaba el papel de Yelena que había interpretado en la película de Viuda Negra, y hubo usuarios que lo consideraron un spoiler irreparable.

La publicación fue tan denunciada que, según contó la actriz en sus stories, Instagram llegó a bloquear su capacidad de publicación durante un tiempo. "Nunca imaginé que publicar mi amor hacia una serie en la que aparezco habría sido eliminado, pero aquí estamos", afirmaba. "Alguien se ha quejado y me han bloqueado por publicar mi propia aparición en una serie en la que salgo. Ridículo no, lo siguiente".

Florence Pugh siempre va de cara

Por encima de cualquier polémica o respuestas fulminantes a trolls y otras hierbas, si por algo continuamos visitando obsesivamente el perfil de Florence Pugh en Instagram es por las fotos que, a pesar de su posición dominante en Hollywood, siguen demostrando que la pureza de su personalidad es inmarchitable.

En efecto, hablamos de esas fotos poniendo muecas y caras raras que se han convertido en una de las señas de identidad de su frescura. A ver a cuántas estrellas cinematográficas encuentras dispuestas a mostrarse así de desinhibidas en público. A continuación viene una cascada con muchas de nuestras favoritas de Florence Pugh, la jefaza de Instagram.

