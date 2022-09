Cuando Florence Pugh quiso casarse con Leonardo DiCaprio (aunque igual ya no se acuerda)

Los nacidos en los 90 tienen un sinfín de cosas en común, aunque solo sea por haber crecido criando Tamagochis, escuchando 'Boy Bands' y conociendo el amor platónico con Leonardo DiCaprio. Romeo + Julieta de William Shakespeare o Titanic convirtieron al actor en el chico de oro de aquella década, con millares de fans suspirando por él.

Aunque no podemos confirmar si Florence Pugh, nacida en 1996, tenía el cuarto empapelado con sus pósters y carpetas forradas con sus fotos, sabemos que la actriz se encontraba entre los seguidores de 'Leo'. ¿Que cómo lo sabes?

Nos hemos sumergido en el Instagram de la estrella británica y hemos dado con una de sus primeras publicaciones en la red social fotográfica, en la que confiesa su adoración por su ídolo.

"Perdona... ¡¿QUÉ?! ¿La Guildford que está a una hora de Oxford? No puedo decir que estoy totalmente sorprendida, sabía que nos casaríamos algún día, pero no me di cuenta de que sería tan pronto. Voy a mirar vestidos de novia cerca...".

La actriz, haciendo ya gala de su sentido del humor, compartía este mensaje en su cuenta de Instagram el 5 de marzo de 2016, tras leer en los medios que DiCaprio se iba a mudar a Surrey, Inglaterra, cerca de su Oxford natal.

Por aquel entonces, una Florence de 20 años (sí, aún tenía posibilidades con 'Leo') estaba a punto de darse a conocer en la industria con Lady Macbeth (2016), antes de convertirse en una de las intérpretes más solicitadas al frente de títulos tan celebrados como Midsommar (2019) o Mujercitas (2019).

La protagonista es ella

Seis años después de esta adorable e hilarante publicación, Pugh es una de las estrellas más queridas y admiradas de Hollywood. Su salto a Marvel con Viuda Negra (2021) o su próximo papel en la secuela de Dune la han adentrado en el cine mainstream, aunque no por eso ha dejado de sumar proyectos autorales como The Wonder, que se estrenará próximamente en Netflix, o No te preocupes, querida, envuelta en la polémica por una supuesta enemistad entre ella y la directora Olivia Wilde.

Leonardo DiCaprio, por su parte, ha conseguido deshacerse de la etiqueta de ídolo adolescente y se ha granjeado una de las carreras más envidiadas de la industria, coronada con el Oscar por El renacido (2015). Sin embargo, debe sus mejores papeles a Martin Scorsese, con el que vuelve a coincidir por sexta vez en Killers of the Flower Moon tras Gangs of New York, El aviador, Infiltrados, Shutter Island y El lobo de Wall Street.

Nosotros, a falta de boda, nos conformamos con ver a Pugh y DiCaprio compartiendo pantalla en un futuro próximo. Al fin y al cabo, si en algo coinciden es en que su talento no conoce límites.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.