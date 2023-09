Fechas de la próxima Fiesta del Cine: qué películas podrás ver los días de entradas baratas

La última Fiesta del Cine fue la vigésima, y tuvo lugar del 15 al 18 de mayo. En las carteleras encontramos entonces películas como Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 o Super Mario Bros. (dos de los títulos más taquilleros del año), y aún así la recaudación tampoco fue para tirar cohetes, congregando a unas 977.000 personas. Igualmente nadie duda de la solvencia de esta iniciativa, y al poco de darse a conocer los resultados la FECE (Federación de Cines de España) se movilizó con FAPAE y Fedicine para organizar la siguiente edición.

Entonces ya se dejaron caer las fechas: 2, 3, 4 y 5 de octubre, de lunes a jueves. Queda menos de un mes para eso, así que la FECE acaba de confirmar la cita y de revelar que el precio rebajado de las entradas seguirá estando a 3.50 euros.

Con una importante diferencia con respecto a anteriores ediciones, y es que esta vez no hará falta descargarse acreditación alguna en la web: “A partir de esta edición ya no es necesario solicitar la acreditación en la web, por lo que no hay que hacer nada especial para participar: simplemente ir al cine y disfrutar de las películas que quieras”, informan desde la organización.

Cartel completo de la nueva Fiesta del Cine

Las entradas para cada película podrán adquirirse en los cines adheridos a partir del próximo 27 de septiembre. Aún es pronto para dilucidar qué películas estarán disponibles a principios de octubre, pero desde luego el 29 de septiembre ya habría llegado una buena remesa de estrenos: Golpe de suerte de Woody Allen, Cerrar los ojos de Víctor Erice, The Creator de Gareth Edwards y la última entrega de Saw, Saw X, además de Los mercen4rios. Un buen puñado de estrenos, muy variados, que harán que merezca la pena pasar por salas en más de una ocasión.

A estas películas habría que añadir otros estrenos que sigan atrayendo gente entonces. Quizá Barbenheimer siga en cartelera tras la fiebre veraniega, y lo mismo con Campeonex, The Equalizer 3 o Misterio en Venecia. En cualquier caso, hay suficiente oferta como para pensar en una Fiesta del Cine que supere los números de la edición previa.

