La Fiesta del Cine recauda menos que la anterior edición (pero fija fecha para la próxima)

Antes de la pandemia, la recaudación de cada Fiesta del Cine solía rondar el millón y medio de euros. Esta iniciativa de la FECE (Federación de Cines de España) busca promover cada medio año la asistencia a salas con una significativa bajada en el precio de las entradas, ahora mismo fijada en los 3.50 euros. La crisis del coronavirus supuso un mazazo para los cines, y ninguna fiesta ha conseguido desde entonces equiparar las cifras que lograban antes de la emergencia sanitaria. Lo que no quiere decir que no haya habido alegrías desde entonces.

Por ejemplo, la de octubre de 2022 tuvo un rendimiento estupendo, con 1.291 espectadores. Había mejorado mucho los 700.000 espectadores de mayo de 2022, aunque es cierto que se había podido deber al aumento de un día: cuatro días a la semana, y no tres. La Fiesta del Cine que acaba de terminar también se ha extendido a cuatro días: el 15, el 16, el 17 y el 18 de mayo. Y las cifras no han estado a la altura de lo que se consiguió en octubre, pues no se ha conseguido alcanzar el millón de asistentes.

Según datos de Comscore Movies, la última Fiesta del Cine (la vigésima) ha congregado a 977.714 personas: un resultado que supera en un 37.9% a la edición de mayo de 2022 pero que no equipara los ingresos de la edición inmediatamente previa. El lunes llegaron 234.886 espectadores, el martes 221.748, y el miércoles tuvimos la mejor cifra: 277.466 espectadores. El jueves la cosa se relajó a 242.400, con un total que si bien deja atrás los peores días de la pandemia, no iguala logros anteriores.

En cualquier caso, según se conocían los resultados, la FECE ya ha convocado la siguiente Fiesta del Cine. Será los días 2, 3, 4 y 5 de octubre, sin que aún esté claro cuál será la cartelera a la que acceda el público. En esta última edición las películas más vistas han sido Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, Super Mario Bros: La película, Posesión infernal: El despertar y dos producciones españolas: ¡Vaya vacaciones! y Fatum. En la edición del pasado octubre la película de mayor éxito fue Smile, circundada por Modelo 77 y el reestreno de Avatar.

