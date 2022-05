Las familias son complicadas: hay discusiones, baches, salidas de algunos miembros y entradas de tantos otros. La familia de Fast and Furious no es diferente, y por eso entre lo de Dwayne Johnson o Justin Lin (por no hablar de episodios más traumáticos como Paul Walker), esta familia necesitaba una buena noticia. Y qué mejor que la entrada en la saga de toda una leyenda del cine, de toda una abuela.

Rita Moreno acaba de ser confirmada para el reparto de Fast and Furious 10 (que oficialmente lleva el título de Fast X) para dar vida nada menos que a la abuela de Dom Toretto (Vin Diesel). El de la actriz de West Side Story era un fichaje que llevaba sonando desde hace más de un año, cuando Vin Diesel dijo que quería contar tanto con ella como con Michael Caine para despedir la saga, pero finalmente se ha hecho oficial la contratación de la puertorriqueña.

Muy feliz e ilusionado ante una nueva incorporación, Vin Diesel ha anunciado a Rita Moreno a través de un vídeo con la propia actriz y el siguiente mensaje: "Ha sido mi sueño desde siempre trabajar con Rita Moreno, y el hecho de que esté aquí interpretando a mi abuela me hace sonreír el alma", anunciaba Diesel junto a Moreno y la también compañera de reparto, Michelle Rodriguez.

La de Rita Moreno es la última incorporación tras la de Alan Ritchson o Louis Leterrier como director de Fast X. A juzgar por el rol que interpretará la actriz, esta película apunta a estar centrada en la vida de Dom Toretto, especialmente en su pasado, y puede que veamos algún flashback o conexión con su vida antes de los eventos de la saga. Moreno no será la única, pues actores de la talla de Brie Larson o Jason Momoa también están confirmados en la que será la penúltima entrega de una saga que, más allá de los coches, siempre ha girado en torno a la familia.

