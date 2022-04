‘Fast & Furious 10’: La marcha de Justin Lin podría salirle cara a Universal

Apenas cuatro días después de que empezara el rodaje de Fast & Furious 10 (titulada en inglés, con el impecable gusto habitual, Fast X), el fandom de la saga rápida y furiosa se topó con una noticia impactante: Justin Lin se retiraba de la dirección, limitándose a ejercer de productor. Su decisión no solo conmocionaba al público por el hecho de que Fast & Furious 10 fuera la penúltima entrega proyectada de la saga principal antes de Fast & Furious 11, sino porque Lin es con diferencia el realizador más veterano de la misma. Ha estado detrás de la tercera, cuarta, quinta y sexta entregas, y su regreso para Fast & Furious 9, estrenada el año pasado, fue percibida como el regreso del hijo pródigo. Tenía todo el sentido, digamos, narrativo, que se encargara de la recta final al completo.

Sin embargo, la marcha de Lin podría dar problemas a Universal más allá del dolor del fandom, puesto que se ha dado justo en plena producción. La rapidez con la que el director ha confirmado su partida (luego de un terrible vídeo junto a Vin Diesel que ya anticipaba que algo no andaba bien) puede denotar que la major estaba al corriente de lo que iba a ocurrir y ha tenido más tiempo para prepararse, pero lo cierto es que Fast & Furious 10 se encuentra ahora mismo descabezada en pleno rodaje. Variety recoge que la segunda unidad sigue trabajando en Reino Unido mientras la unidad principal ha quedado en pausa hasta que se contrate un sustituto para Lin. Por ello, hay que gastar bastante dinero para mantener a la espera al equipo clave y al reparto de estrellas.

A Fast & Furious 10, además del elenco habitual que componen Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris o Tyrese Gibson, se han incorporado intérpretes con agendas tan apretadas como Brie Larson y Jason Momoa. Mantenerlos en standby cuesta dinero, y se estima que el tiempo en buscar nuevo director podría costarle a Universal entre 600.000 dólares y un millón al día, aunque posiblemente dependa del carácter de las escenas que se preparen (si son de acción o meros diálogos). Entretanto ningún miembro de la producción ha abordado directamente la salida de Lin; ni siquiera Diesel que es productor y que, conocido por llevar la saga con mano de hierro, podría haber tenido algo que ver en lo sucedido.

Queda, entretanto, especular con quién acudirá al rescate, siendo lo más lógico que se trate de algún colaborador antiguo de la franquicia (cuando no el propio Diesel, con cierta experiencia tras las cámaras). La permanencia de Lin durante la sucesión de entregas estrecha bastante la lista de candidatos, y aún así esta no es demasiado prometedora: James Wan (director de Fast & Furious 7) anda enredado con la posproducción de Aquaman and the Lost Kingdom, John Singleton (A todo gas 2) falleció en 2014, F. Gary Gray (Fast & Furious 8) está dirigiendo Lyft para Netflix, Rob Cohen (A todo gas) lleva años sin dirigir y afronta varias acusaciones de abuso sexual, y David Leitch (Hobbs and Shaw) tampoco lo tiene fácil, rodando Fall Guy con Ryan Gosling para Universal.

