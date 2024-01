"Fantasías de torture porn": Acusan a Vincent Gallo de crear un ambiente tóxico en el rodaje de su última película

La figura de Vincent Gallo siempre ha estado marcada por la polémica. En los últimos años ha ido espaciando sus proyectos como cineasta, pero entre finales de los 90 y principios de los 2000 causó cierta polvareda gracias a Buffalo ‘66 y The Brown Bunny, que amén de tener un culto considerable (The Brown Bunny fue un gran escándalo en Cannes) se han visto cuestionadas por lo ocurrido tras las cámaras. Christina Ricci habló de trato abusivo para sus escenas de sexo en Buffalo ‘66, y de cara a The Brown Bunny fue muy publicitado que Gallo había tenido sexo oral no simulado con Chloë Sevigny para grabar sus escenas.

La proyección pública de Gallo ha disminuido desde entonces, pero de cara a un próximo film ha vuelto a ser salpicada por el escándalo. Rolling Stone se hace eco de una controversia muy turbia en torno a The Policeman, un film protagonizado por Gallo que se rodó en diciembre de 2023 y aún no tiene fecha de estreno. The Policeman está dirigida y escrita por Jordan Gertner y además de Gallo cuenta en el reparto con James Franco, otro al que han acusado de conducta sexual inapropiada a lo largo de su carrera. En The Policeman Gallo interpreta a un criminal real: Joseph James DeAngelo, alias el Asesino de Golden State.

Gallo no ha dirigido The Policeman, pero al parecer ha estado muy encima de la producción y en particular de su proceso de cásting, que es el ámbito que ha saltado a la palestra. Y es que el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) ha recibido unas quejas muy graves por parte de tres actrices anónimas que se presentaron a una convocatoria de cásting para trabajar en The Policeman. Un cásting que fue comandado por el propio Gallo, y durante el cual habría fomentado un ambiente tóxico. Según las actrices Gallo les hizo insinuaciones inapropiadas, y exigió que las escenas de abuso que interpretaran fueran “totalmente improvisadas”.

Los hechos habrían sucedido en noviembre de 2023, semanas antes de empezar a rodar. Las indicaciones textuales de Gallo de cara a las actrices habrían sido: “Si te digo que me la chupes o te mato, quiero que tú, la persona, no el personaje, ni el actor, sino tú, creas de verdad que vas a morir si no haces lo que te digo. Y al igual que harías en la vida real, si esto te estuviera pasando a ti, quiero que hagas todas las acciones necesarias. En realidad no me la chuparás, pero tú no tienes el poder, yo tengo todo el poder. No tienes ningún control, yo tengo todo el control”.

O, en la misma línea: “Te puedo pedir que me chupes la polla en la pantalla, y quiero una actriz que no va a discutir por eso. Te vas a ofender por lo que te pida, pero no quiero ninguno de tus valores feministas personales. No quieres hacerlo, no te parece justo, pero ¿sabes qué? La víctima no tuvo elección, y tampoco la tendrás tú como actriz... Por supuesto que no podemos hacer que ‘realmente’ me golpees en pantalla, pero la cuestión es que quiero a alguien que no pare la producción para llamar a su agente, o quejarse, etc. porque se sienta ofendida”. Gallo habría llevado a cabo “fantasías de torture porn” durante el proceso.

Investigación en marcha

Incluso llegó a admitir que el guion con el que contaban las candidatas “se parecía muy poco a lo que iban a rodar”. El director de Buffalo ‘66 pretendía que las actrices estuvieran dispuestas a que “sus mentes y cuerpos fueran dominados al 100%”. Las acciones a las que las sometería incluían ser atadas con cordones de zapatos y simular violaciones, asesinatos y agresiones físicas. Todo sin la presencia de un coordinador de intimidad, que viene a ser ahora el mayor punto de conflicto para The Policeman. Gallo, por último, habría apuntado que el proceso no incluiría “penetración real, intercambio de fluidos y felación”.

Como resultado, el SAG está investigando The Policeman. Un portavoz del sindicato ha declarado que “son conscientes de estas quejas y están investigando”. “Nos comprometimos ampliamente con la producción en relación con las quejas y, aunque el rodaje ha terminado, seguimos investigando. También reafirmamos nuestro compromiso de garantizar un entorno seguro y respetuoso en el set. Dado que nuestra investigación está en curso, no podemos responder a los detalles de la queja”.

Gallo no ha contestado a las acusaciones, pero sí lo ha hecho la productora Pacific Media negando la mayor y asegurando que la película sí contó con un coordinador de intimidad. Además “todas las escenas se realizaron dentro de los límites del consentimiento de cada intérprete”, tal y como ha refrendando Gertner en tanto a director. Por otra parte la empresa de cásting con la que gestionaron el proceso, Cast Iron Studios, se ha posicionado a favor de las actrices: “El equipo de casting luchó duro entre bastidores por las actrices, y los resultados de estos esfuerzos pueden atestiguarse por los informes positivos desde el set”.

“Agradecemos a las actrices su valentía al presentarse y expresamos nuestras más profundas disculpas por su experiencia, que también ha sido una novedad para nosotros”, concluyen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.