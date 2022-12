Esto pasa cuando entrenas con The Rock: J. K. Simmons se muscula para ser el Santa Claus más cachas

Al parecer, no hay compañero de rodaje de Dwayne Johnson que se libre de pasar por el gimnasio. Que se lo digan a J. K. Simmons, que comparte créditos con la estrella en su nueva película. El veterano actor se ha sumado a Red One, el filme navideño de acción protagonizado por Johnson y Chris Evans, para dar vida a un Santa Claus muy cachas.

Ha sido el propio The Rock el que ha compartido el espectacular cambio físico de Simmons, de 67 años, para la producción, con varias imágenes en las que lo vemos levantar pesas y lucir músculo.

"Señoras, señores y niños de todas las edades... el Santa Claus más guay, fuerte, amable, cañero, amoroso y alucinante de todos los tiempos", ha escrito Johnson junto a la galería de fotos en la que su compañero presume de brazos.

"Le da vida el ganador del Oscar J. K. Simmons, que se ha machacado durante meses para meterse en la piel de este icónico personaje en plena forma para nuestra película navideña Red One", ha continuado The Rock, antes de asegurar que se lo están pasando pipa en el rodaje, "como vosotros y vuestras familias cuando veáis nuestro filme".

Esta no es la primera vez que J. K. Simmons sorprende a sus fans con una asombrosa transformación física por exigencias del guion. En 2016, el actor se preparó a conciencia en el gimnasio para dar vida a James Gordon en la fallida Liga de la Justicia.

En cuanto a Red One, de momento no hay mucha información sobre esta apuesta, descrita como una comedia de acción y aventuras por todo el mundo que redefinirá el género de las películas navideñas que tanto gustan al público. Además de Evans, Johnson y Simmons, el elenco cuenta con Kiernan Shipka y Lucy Liu. No sabemos qué tal funcionará en pantalla, pero podemos confirmar que le sobra músculo.

