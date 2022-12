Ester Expósito ('Venus'): "Me parece absurdo contratar a un actor por el número de seguidores"

'Lucía, la luz del día'. Así se presenta al personaje de Ester Expósito en Venus, el nuevo filme de horror cósmico de Jaume Balagueró, director de [REC] y de Darkness. En plena confrontación entre la realidad y la fantasía, la actriz conocida por Élite es perseguida por un grupo de narcotraficantes, quedando atrapada en un edificio maldito del extrarradio de Madrid. Allí pugna por su supervivencia, empapada en sangre y demostrando sus grandes dotes como scream queen.

Con motivo del estreno de Venus el próximo 2 de diciembre, hablamos con Ester Expósito de este filme que también ha contado con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, y que forma parte del sello The Fear Collection.

¿Seguirás los pasos de scream queens patrias como Belén Rueda o Diana Lorys?[Se ríe] Mi objetivo no es coronarme como scream queen, porque no me gusta encasillarme. Es algo de lo que vengo huyendo, después de que se me conozca por mis papeles en ficciones juveniles como Élite. Pero me encantaría seguir haciendo cine de terror y experimentando con este género.

El nombre de Venus está ligado intrínsecamente a una simbología de una gran fortaleza femenina. ¿Te has sentido empoderada realizando este filme?El elemento del terror cósmico es una excusa para poner un nombre metafórico a la película. Venus es una película de mujeres empoderadas, que tienen el control y el poder en todo momento. Los hombres intentan hacerse con él o creen que lo tienen, pero los personajes femeninos son los que realmente cortan el bacalao. Termina siendo una lucha entre las mujeres del edificio y mi personaje, Lucía, que me ha empoderado mucho más allá de como mujer.

De pija en el colegio Las Encinas a chica de barrio en Fabrik, ¿cómo has vivido esta transformación?Con muchas ganas, me apetecía hacer un papel muy diferente y ligado al terror, que es un género que me encanta. Aunque no esperaba que fuera en un proyecto tan grande, de la mano de Jaume Balagueró, y con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores. Ha sido un regalo tirarme al barro con este cambio de registro y hacer algo tan extremo. Es lo que busco desde que terminé Élite, encontrar joyitas escondidas como esta.

Nos encontramos en una época en la que se ha desdibujado la línea entre ser actriz e influencer, y donde la tiranía de la belleza se ha instaurado en las redes sociales. ¿Cómo vives tú todo esta situación? Ahora mismo solo utilizo Instagram y hace unos días me hice TikTok (para promocionar Venus), pero creo que es un escaparate de la vida, donde la gente se piensa que todo lo que ve es la realidad. Tanto a nivel estético, porque se creen que siempre estás perfecta, como a nivel personal. Es el peligro allí. Evidentemente, no me apetece compartir mis momentos de mierda, ni tampoco los más felices. Es tan solo un escaparate que cuenta muy poco de cada uno. Son solo fotos y la vida real va mucho más allá.

¿Qué dirías a aquellos que te tienen encasillada como actriz de ficciones adolescentes para plataformas?Al final, lo que me lanzó a la popularidad hace unos años fue Élite. Estoy agradecidísima por lo que me ha brindado y porque mi trabajo llegó a millones de personas. Tengo 22 años y aún soy muy joven, así que yo les diría que no tengan prejuicios, porque aún queda mucho camino.

¿No es agotador siempre tener que mostrar la cara más perfecta?Es verdad que siempre tenemos que estar al nivel de cañón. Y no solo a nivel estético. Cuando vamos a un evento público o a la calle siempre debemos tener cuidado con ser super amables, porque cualquier cosa se puede malinterpretar. A veces parecemos seres que no podemos tener un mal día, ni decir lo que realmente pensamos, aunque siempre he sido muy consciente y controladora de todo lo que hago. Sería genial que, de repente, no existiera esa presión, pero este cambio tiene que empezar por la sociedad y la forma en la que se nos ve a las figuras públicas.

A mayor fama, mayor hate, ¿tú cómo lo llevas este odio?Al comienzo de Élite era la novedad y todo era muy bonito. Cuando te asientas y sigues creciendo, ahí es cuando empiezas a molestar a la gente y aparece más hate. Al principio me chocó un poco porque no estaba acostumbrada, pero no soy tonta y sabía que iba a ocurrir. Al final, esto habla de las personas que necesitan emplear esas formas y ese odio contra alguien que no conocen. A mí por supuesto que me importa una crítica, pero este hate no es una crítica. No me interesa. Ya estoy muy curtida después de Élite y he conseguido que no me afecte.

Ahora, muchos denuncian también a aquellas producciones que han comenzado a contratar a actores y actrices en base al número de followers.No sé hasta qué punto se está produciendo realmente, porque tan solo he oído algunos casos en los que sucede. A lo mejor cogen a actores que tienen a muchos seguidores porque ya son famosos por otros proyectos, pero eso no significa que lo están haciendo por su número de seguidores. No creo que sea el nuevo filtro de casting, aunque, evidentemente, fijarse solo en el número de seguidores para contratar a un actor me parece absurdo.