España da para película: la mejor selección de títulos nacionales disponibles en Netflix

A tres metros sobre el cielo. No, no es el título de la película (que también), sino una metáfora de la situación actual del cine español, surcando los cielos y triunfando más allá de nuestras fronteras. Así lo demuestran grandes éxitos recientes como Alcarràs, la película que ganó el Oso de Oro de Berlín y ahora espera conquistar Hollywood en los próximos Oscar, Pacifiction, la película de Albert Serra que ha triunfado entre la crítica internacional desde Cannes o As Bestas, la última obra de Sorogoyen que llegará muy pronto a los cines. Pero mientras tanto, uno puede descubrir una gran selección del cine español desde el sofá de su casa, solo basta con entrar a Netflix.

Bajo el título España da para peli, la plataforma ha aglutinado una gran selección de los mejores títulos nacionales. Entre ellos se encuentran clásicos del cine español como Belle Époque, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Te doy mis ojos, algunos más recientes como La isla mínima o Celda 211 y otros éxitos actuales como Madres paralelas, Las leyes de la frontera o Código emperador. Por no hablar de auténticos fenómenos de masas como Rec, Klaus o la propia A tres metros sobre el cielo.

Netflix aprovechó el pasado Día del Cine Español para anunciar esta nueva colección y sacar pecho de su amplio y variado catálogo, al que cada mes sigue sumando nuevos y grandes títulos de nuestra cinematografía. La cuenta de la plataforma propuso además un curioso juego para dejar elegir a los espectadores sus tres películas favoritas españolas dentro de Netflix. Y tú, ¿cuáles serían tus imprescindibles?

Pruebas que confirman la calidad del cine español: lo difícil que te va a resultar elegir solo tres de esta lista. #EspañaDaParaPeli pic.twitter.com/yr5zTAVSlV — Netflix España (@NetflixES) October 6, 2022

