“Eso no es ‘Star Trek’”: Al hijo de Gene Roddenberry no le convence el enfoque de Tarantino para la saga

El destino de la Star Trek cinematográfica quedó sumido en la incertidumbre luego de que la película dirigida por Justin Lin y subtitulada Más allá no cumpliera con las expectativas a su estreno en 2016. No es que eso haya afectado a la longeva franquicia, puesto que ha sabido encontrar vida propia en televisión (con el éxito de Star Trek: Discovery antecediendo a Picard, Lower Decks y en definitiva a todo un plan de próximos proyectos con destino Paramount+), pero sí contribuyó en su momento a que Quentin Tarantino se interesara por hacer su propia película de Star Trek. Durante la promoción de Érase una vez en Hollywood, así las cosas, le encargó a Mark L. Smith que escribiera el tratamiento para una nueva película que recibiera calificación R.

Según el cineasta empezó a dudar si un film de Star Trek debía ser el que diera broche final a su carrera (está empeñado en que hará diez películas antes de retirarse), el proyecto quedó congelado, y no supimos mucho de él más allá del interés por emular cierto capítulo de la serie original para que Kirk, Spock y el resto se vieran involucrados en una historia de gángsters de los años 30. Ahora Paramount le ha dado las riendas de una nueva película a Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión) en compañía de las guionistas Geneva Robertson y Lindsey Beer, y aunque todo apunta a que nunca veremos la Star Trek de Tarantino su enfoque es demasiado juguetón como para no seguir suscitando reacciones.

De este modo Rod Roddenberry, hijo del mismo Gene Roddenberry que creó la marca en los años 60 (y líder de Roddenberry Entertainment, productora de todas las nuevas series de Star Trek) ha compartido con Forbes su opinión sobre la Star Trek R y gangsteril. Al parecer no le hace mucha gracia, pero admite que su perspectiva es algo conservadora. “Es algo con lo que lucho porque mi forma de ver Star Trek es bastante limitada. Crecí junto a fans que me decían cómo Star Trek les inspiraba y daba esperanzas para el futuro. Es el optimismo lo que hace de Star Trek lo que es, así lo creo”, declara.

“Si creas una Star Trek que solo es acción, eso no es Star Trek en mi opinión. Es lo que la diferencia de Star Wars; me encanta Star Wars pero deben coexistir. Y me encanta el trabajo de Tarantino y el tipo de películas que hace. Intento tener la mente abierta”. Ahora bien, esto no significa que le encaje la Star Trek que pretendía hacer el director, por mucho que recibiera el apoyo verbal de William Shatner. “Tengo curiosidad por leer el guion de su versión, aunque no me planteo que vayamos hacer un Reservoir Dogs de Star Trek. Voy a ser honesto, eso no funciona para mí, pero él es un fan y creo que, como fan, probablemente entiende hasta cierto punto que Star Trek debe mantener este mensaje”.

“Tengo curiosidad y quiero tener la mente abierta, pero no estoy seguro. Me alegro que haya gente dispuesta a explorarlo al menos”, concluye. De la Star Trek de Shakman no ha llegado a decir nada, probablemente porque no se sabe nada de la película; ni siquiera si estaría protagonizada por Kirk y Spock o si pretende dar continuidad a la saga cinematográfica que reiniciaron J.J. Abrams y Lin.

