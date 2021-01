“Es un genio”: Ben Affleck alaba a Kevin Feige

Más allá de su exitosa carrera como actor, Ben Affleck siempre ha sido un tipo con curiosidad por los movimientos internos de Hollywood, que a la larga le ha sido muy útil al cultivar sus otras facetas como director y productor. Los triunfos de Argo o Adiós pequeña, adiós hablan por sí solos, y denotan una personalidad que conoce muy bien la industria, hasta el punto de haber intuido el talento de alguien como Kevin Feige cuando este apenas era un principiante. Entrevistado en el podcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter, el actor que interpretara a Batman en el Universo de DC (y que volverá a interpretar en The Flash) ha recordado cuando conoció al director creativo de Marvel.

Corría el año 2003 y Affleck, uno de los actores del momento gracias al éxito de Pearl Harbor o Pánico nuclear, había sido elegido para interpretar a Matt Murdock en la adaptación cinematográfica de Daredevil. Feige ejercía de productor ejecutivo en dicha película tras participar en la primera X-Men y ya entonces, según asegura Affleck, exhibía un talento especial y una contagiosa confianza en sí mismo. “He de decir que Kevin Feige es el mejor y más exitoso productor que ha existido jamás”, sentenciaba el actor, que hoy protagoniza varios titulares a cuenta de su ruptura con Ana de Armas. “Es el único tipo que me ha dicho ‘sé lo que quiere la audiencia, y eso es lo que hago’, y le he creído al 100%.”

“Ese tipo conoce los gustos del público como nadie, es un genio”, insistía. “Sabe exactamente cómo guiñarle el ojo a la audiencia, cómo ponerla contra las cuerdas, cuántos efectos especiales usar, cuántos chistes, cuál es la sensibilidad, cuál es el tono. Porque entonces la gente no sabía si debían apartarse de las mallas o abrazarlas, o tomárselo más en serio”. Pese al asesoramiento de Feige, lo cierto es que Daredevil no fue ningún éxito, y hasta la serie de Netflix protagonizada por Charlie Cox (que podría regresar en Spider-Man 3) los fans no consideraron que el personaje hubiera contado con una buena adaptación. Affleck coincide en que “no fue una buena película”, pero solo era cuestión de tiempo que Feige demostrara de lo que era capaz.