¿Se ha pasado Charlie Cox por el rodaje de ‘Spider-Man 3’?

Nadie está muy seguro de qué esperar de Spider-Man 3 aunque, a juzgar por las novedades que van llegando, parece claro que supondrá un antes y un después en la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel. Kevin Feige, director creativo, dijo hace tiempo que “la pista más importante sobre el argumento es el título de la segunda película de Doctor Strange”. Este es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y en efecto la noción de “multiverso loco” es la que mejor se ajusta al hecho de que Tom Holland vaya a interaccionar en su tercera aventura, además de con el Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch, con Tobey Maguire y Andrew Garfield (anteriores Spider-Man cinematográficos) así como con Alfred Molina y Jamie Foxx (Dr. Octopus y Electro).

Una vez el multiverso se asiente a partir de la película de Spider-Man de Jon Watts y la secuela de Doctor Strange que dirige Sam Raimi, es posible que la expansión del MCU no conozca límites, y puedan darse dentro de ella escenarios muy seductores. De hecho, todos estos fichajes se han visto acompañados casi desde el principio por el rumor de que Charlie Cox, intérprete de Daredevil en la serie finalizada de Netflix, también estaba a bordo de Spider-Man 3. Los rumores datan de marzo del año pasado, aun cuando Cox dijera entonces que “no había escuchado esos rumores” y que “si eso es cierto, no han contado conmigo”. Ahora, sin embargo, Comic Book sostiene que Cox sí que se ha pasado por el rodaje, y de hecho ha finalizado sus escenas.

El intérprete de Matt Murdock habría sido visto en plena producción de Spider-Man 3 (que, por afianzar los misterios, aún no tiene título oficial), y la fuente admite que no está claro si el Daredevil que encarna es el mismo que vimos en la serie de Netflix (y, por tanto, sería uno perteneciente a otro universo del mismo modo que los trepamuros de Garfield y Maguire), o uno presente en la misma realidad que Holland. El apellido de Cox volvió a sonar con fuerza durante la avalancha de regresos confirmados en Spider-Man 3, pero Marvel aún no ha confirmado nada sobre lo que podría ser el gran crossover del MCU después de Vengadores: Endgame. La tercera entrega de Spider-Man tiene pendiente su estreno para el próximo 21 de diciembre.