"Es muy conservador”: David Cronenberg desvela que Netflix rechazó ‘Crimes of the Future’

Entre Maps to the Stars y Crimes of the Future David Cronenberg se ha pasado ocho años sin rodar un largometraje. Ha sido una larga espera para los numerosos seguidores de este imprescindible cineasta canadiense, que con su nueva película revisa uno de sus primeros trabajos (estrenado en 1970), pero dicha espera podría haber sido un poco más breve de haber prosperado su asociación con Netflix. O con Amazon. Cronenberg nunca le ha hecho ascos al streaming, pero según cuenta ahora en una entrevista con Variety no logró ponerse de acuerdo con las plataformas para desarrollar una película (o una serie) en su compañía.

¿El motivo? Que estos estudios son más conservadores de lo que parece, y no están listos para correr el riesgo de hacer una película con el autor de Videodrome. Crimes of the Future se estrenará en la Sección Oficial de este Festival de Cannes con un reparto que componen Léa Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart, y la promesa de que Cronenberg vuelva al body horror y a sus diatribas sobre la nueva carne. En EE.UU. su estreno ha sido fijado para el 3 de junio mientras que aún no hay fecha definitiva en España, y previamente a pasarse por la Croisette, el cineasta ha dado cuenta de sus experiencias con el streaming. Al parecer, Crimes of the Future fue una propuesta inicialmente pensada para estos estudios.

“Hablamos con Amazon y Netflix para esto, y no era un proyecto que quisieran hacer”, explica. “Estaba muy interesado en todo el fenómeno de streaming de Netflix, realmente. Pero creo que siguen siendo muy conservadores. Quiero decir, creo que todavía son como un estudio de Hollywood. Pensé que tal vez serían diferentes”. Cronenberg apunta que Netflix quiere hacer cundir la impresión de que sus contenidos son muy diversos y alternativos, pero que esto solo se debe a la adquisición de títulos clave. Las producciones originales de la plataforma son más convencionales e ilustrativas del funcionamiento de la plataforma.

“Netflix puede mostrar series en streaming muy interesantes de Corea o Finlandia, y decir que es un original de Netflix, pero en realidad no lo es: es algo que han adquirido. Creo que cuando se trata de una producción real que hacen ellos mismos son muy conservadores. Piensan en términos muy convencionales, esa es mi experiencia con ellos”. Netflix no era, pues, un buen hogar para el canadiense, aunque sus conversaciones llegaron a extenderse lo suyo. Hace tiempo Cronenberg empezó a desarrollar con Netflix el proyecto para una serie que no terminó cuajando, e igualmente tanteó llevar al cine en el marco del gigante de streaming su propia novela, Consumidos, publicada en 2014.

“Lo intenté, llegamos a dos episodios, y luego decidieron no hacerlo”, cuenta sobre la serie abortada. “Y me decepcionó porque me interesaba el streaming en términos cinematográficos. Pensé que sería una experiencia muy interesante para mí como escritor, como creador, y luego también como director. Tal vez algún día tenga esa experiencia, pero el proyecto del que hablaba con Netflix será un largometraje en su lugar”. No lo ha aclarado, pero puede que este sea The Shrouds, un nuevo film que ya está preparando, y que protagonizará Vincent Cassel luego de trabajar con él en Promesas del este o Un método peligroso.

